Израиль намерен выйти из ЮНЕСКО вслед за США

Израиль вслед за Соединёнными Штатами выйдет из ЮНЕСКО. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, организация "вместо сохранения истории искажает её".

Премьер-министр поручил Министерству иностранных дел начать подготовку к выходу из ЮНЕСКО. Когда именно Израиль планирует покинуть организацию, не уточняется.

В четверг, 13 октября, Соединённые Штаты объявили, что до конца следующего года выйдут из ЮНЕСКО. Вашингтон обвинил организацию в "антиизраильском уклоне".

Израиль неоднократно критиковал ЮНЕСКО за то, что организация якобы принимает сторону палестинцев в спорах вокруг объектов культурного наследия в Иерусалиме или на палестинских территориях.

В прошлом году Израиль приостановил сотрудничество с ЮНЕСКО. Это произошло после того, как организация приняла резолюцию, в которой Храмовая гора в Иерусалиме указана как культовое место ислама. Документ не признаёт связь еврейского народа со святыне.

ЮНЕСКО — это Организация объединенных наций по вопросам образования науки и культуры. Она действует с 1945 года. В 2011 году в состав ЮНЕСКО приняли Палестинскую автономию. США и Израиль выступили против этого решения.