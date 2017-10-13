В Новосибирске студента, участника пикета 7 октября, задержали на лекции

В Новосибирске полицейские задержали студента Даниила Бебекина, который участвовал в акции в поддержку Алексея Навального 7 октября. Молодого человека увезли в отдел полицию прямо с лекции в в Новосибирском государственном техническом университете, сообщает в пятницу "Тайга.инфо". Его обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. При задержании у него изъяли телефон.

Как рассказал изданию глава регионального отделения Партии прогресса Андрей Гладченко, полицейские планировали задержать несколько человек, но их не оказалось на занятиях в университете. В полиции, считает он, составили списки тех, кого хотят задержать.

7 октября в Новосибирске прошел несогласованный с властями пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного в конце сентября. Мероприятие прошло без происшествий. Задержания организаторов и участников начались 9 октября. Координатора новосибирского штаба Навального Сергея Бойко 10 октября приговорили к четырем суткам административного ареста. Вчера 6 суток ареста получил волонтер Антон Картавин. Еще по меньшей мере на пятерых активистов штаба Навального в Новосибирске составлены протоколы.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 7 октября в десятках городов России. Сам политик находится под арестом.