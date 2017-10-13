Президент США Дональд Трамп намерен ужесточить подход к ядерной программе Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters. Официально о стратегии Белого дома по Ирану будет объявлено в пятницу вечером (19:45 по московскому времени).

По данным агентства, новая стратегия администрации Трампа направлена на укрепление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Так называемую "ядерную сделку" между шестью мировыми державами и Тегераном заключили в 2015 году. Она предусматривает снятие санкций с Ирана в обмен на то, что страна свернёт свою ядерную программу.

Телеканал "Евроньюс" со ссылкой на Белый дом сообщает, что среди основных пунктов плана администрации Трампа — лишение Ирана финансирования, а также укрепление сотрудничества с партнёрами США в регионе.

В парламенте Ирана в пятницу заявили, что если Соединённые Штаты выйдут из "ядерной сделки", то само существование соглашения окажется под угрозой. В Тегеране выразили надежду, что Россия примет участие в разрешении кризиса.

В начале октября Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает поддерживать терроризм на Ближнем Востоке. По словам президента США, такие действия не соответствуют духу "ядерной сделки". Если Трамп объявит, что договорённость не отвечает национальным интересам США, в докумен можно будет внести изменения.