В речи кандидата в президенты Киргизии нашли экстремизм

За два дня до выборов президента Киргизии правоохранительные органы страны нашли призывы к неповиновению властям и массовым беспорядкам в выступлении оппозиционного кандидата Омурбека Бабанова. По данным экспертизы комитета национальной безопасности Киргизии, в его речи есть признаки возбуждения межнациональной вражды. Материалы переданы в Генпрокуратуру страны.

На встрече с жителями города Ош в конце сентября Бабанов, в числе прочего, заявил: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". В штабе политика утверждают, что цитаты вырваны из контекста и смонтированы. Бабанов якобы говорил о противодействии нарушениям на выборах. В 2010 году в Оше произошли столкновения между узбеками и киргизами.

Ранее политик получил три предупреждения от ЦИК за нарушение норм избирательного права. Его угрожают снять с выборов, хотя по закону срок для этого уже истек. На предстоящих выборах Бабанов – главный соперник кандидата от партии власти, бывшего премьера Сооронбая Жээнбекова. Голосование в Киргизии пройдет 15 октября.