ООН: власти Азербайджана должны расследовать нарушения прав геев

Международные эксперты призвали власти Азербайджана тщательно расследовать все сообщения о нарушениях прав геев и трансгендеров.
В заявлении ведомства ООН по правам человека говорится о полицейских рейдах в Баку в середине сентября, в ходе которых были задержаны более 80 человек из-за подозрения, что они гомосексуалы и трансгендеры, которые занимаются проституцией. Сообщалось, что в полиции их избивали, подвергали пыткам, унижали, удерживали в полной изоляции.
Такая практика, по мнению экспертов ООН, свидетельствует о нарушении Азербайджаном его обязательств по международным правозащитным соглашениям.
Азербайджанские власти заявили, что рейды в центре Баку были проведены в связи с многочисленными жалобами на нарушения общественного порядка, связанные с "навязчивыми предложениями сексуальных услуг местным жителям и туристам".
В то же время сообщается, что большинство задержанных отвергли обвинения в проституции. В докладе экспертов говорится, что несколько человек отбыли сроки административных арестов по обвинению в хулиганстве и сопротивлении полиции. Все попытки пострадавших обратиться в суд оказались безрезультатными.
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