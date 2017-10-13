Никита Белых госпитализирован в больницу "Матросской тишины"

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых госпитализирован в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Адвокат Андрей Грохотов заявил, что его подзащитный попал в больницу 12 октября. Сейчас с ним работают врачи.

Никиту Белых обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали в июне 2016 года. По версии следствия, экс-глава Кировской области за 600 тысяч евро обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов региона.

11 октября Белых стало плохо на заседании суда. Ему вызвали скорую помощь. Ранее бывший губернатор неоднократно жаловался на ухудшение здоровья в СИЗО. Его адвокат рассказывал о жалобах Белых на давление, диабет, боли в спине и ноге, а также падение остроты зрения.