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7:40

Подснежники в Роскомнадзоре, любовь и уточки

Все, что нужно знать рано утром 12 октября

Доброе утро!

Путин все тот же, меняются только собаки. Нового щенка подарил российскому президенту аркадаг Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов. Юного алабая зовут Веналы, что в переводе значит Верный.

Юных и наверняка тоже верных управленцев в России теперь будут растить по специальной программе наставничества. Идите по ссылке, подавайте заявку и, возможно, вы станете одним из трехсот счастливчиков, которым дадут миллион рублей, чтобы поучаствовать в ролевых играх и послушать советов Бориса Грызлова, Виктора Зубкова, Сергея Степашина и других светлых личностей. Затея, правда, страдает эйджизмом (людям старше 50 не стучаться) и сексизмом (среди наставников – только одна женщина, Эльвира Набиуллина).

Именно Набиуллину агентство Bloomberg называет (англ.) в числе возможных претендентов на место премьера во время четвертого срока Путина (двое других – Сергей Собянин и Денис Мантуров). Поверить в уход Дмитрия сложно, но агентство настаивает, что российский президент увлечен кадровой игрой – именно он, утверждают источники, приказал обнародовать диалог Сечина и Улюкаева про колбаски (сегодня слушания по делу Улюкаева продолжатся) и это он увольняет губернаторов (ожидается отставка последнего в этом ряду, Андрея Турчака).

Новые уголовные дела тоже появляются: три сотрудника Роскомнадзора, в том числе пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, обвиняются в мошенничестве. Один сидит под домашним арестом, Ампелонский – под подпиской о невыезде. В чем суть дела, никто не знает, есть только предположение, что в Роскомнадзоре были оформлены люди, которые на самом деле не работали (такие люди, оказывается, называются “подснежниками”).

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо в суде, вызывали скорую, обещали положить в больницу. В показаниях он сказал, что пакет со взяткой взял, потому что думал, что там алкоголь, купюры из него не торчали.

Общественная жизнь не богата событиями: SERBовцы снова сняли памятную табличку с дома в Москве, где жил Борис Немцов, в Костромской области задержали сотрудника штаба Навального. Много шума наделали два текста (раз и два) о романе Марии Алехиной из Pussy Riot и православного радикала Дмитрия Энтео. Чего вдруг – не ясно: про их любовь и уточек Свободу, Равенство и Братство еще летом сняли отличный фильм.

В Крыму началась новая серия обысков: доблестные ФСБшники “раскрыли новую ячейку Хизб ут-Тахрир”. “Организаторы” предыдущей ячейки уже получили длительные сроки. Reuters пишет, что российские госструктуры закупали у Microsoft программное обеспечение в обход санкций, через подставные фирмы – в том числе и для Крыма. Президент Украины Петр Порошенко выступил в ПАСЕ и снова объяснил, что Крым был, есть и будет украинским.

Крымчанин Олег Сенцов тем временем продолжает ездить по этапу: в письме правозащитникам он сообщил, что пунктом назначения является колония в городе Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ. Но этапируют его туда из Якутии почему-то через Иркутск, Омск и Киров. Сенцов пишет, что "смог посмотреть все большие реки России: Волгу, Каму, Обь, Енисей и Лену, даже краем видел Байкал из окошка воздушной тюрьмы".

В России заочно арестованы четверо украинцев, в том числе депутат Верховной Рады, по обвинению в нападения на консульства России в Украине. Служба безопасности Украины задержала сотрудницу Нацгвардии, которая, по их данным, была секретным агентом России. Замминистра обороны Украины (и с ним еще трое чиновников) тоже задержаны – по обвинению в мошенничестве.

Президент Филиппин Дутерте рассказал своим военным, что Россия подарила им пять тысяч "калашей" и другое оружие и просила держать это в секрете. И вы никому не говорите.

Премьер-министр Испании сначала попросил Каталонию объяснить, провозгласила она независимость или нет, и пригрозил ввести в провинции прямое управление, а потом приказал каталонскому лидеру Карлесу Пучдемону отказаться от этой идеи в срок до 19 октября. Есть основания думать, что таких Каталоний в Европе со временем будет все больше и больше – скажем, Киев официально обвинил Будапешт в поддержке сепаратистских настроений в Закарпатье. Отчасти поэтому ПАСЕ в свое резолюции рекомендует провести четвертый саммит Совета Европы – с участием глав государств и правительств всех 47 стран-участниц организации.

Глава МИД КНДР в беседе с делегацией ТАСС пригрозил США “огненным градом”. В США эти угрозы пока не расслышали. Во-первых, Калифорния охвачена пожарами, гибнут люди (уже 23) и виноградники. Во-вторых, Америка поглощена подсчетом женщин, к которым приставал кинопродюсер Харви Вайнштейн. Их все больше и больше. Вайнштейна уволили из его же компании, от него ушла жена, его раскритиковала сама Хиллари Клинтон и даже BAFTA не хочет иметь с ним дело.

Зато в московском парке “Зарядье” лепота: модный дом жены Рамзана Кадырова устраивает там закрытый показ, но за аренду платить не будет, потому что власти Москвы включили этот показ в “план бесплатных мероприятий”. И никто ни к кому не пристает.

Три ссылки сегодня про кино, витражи и старые фотографии:

  • Про кино новое российское рассуждает главный редактор журнала “Сеанс” Любовь Аркус, а если хотите про старое британское кино, то вот здесь отрывок из биографии Дерека Джармена, в котором рассказывается, как он снимал “Витгенштейна”.
  • Здесь рассказывается, что средневековый витраж – это многоуровневый паззл, и объясняется, как его складывать.
  • Фотограф Артур Бондарь купил на берлинской барахолке семейный фотоархив, снятый во время войны в Австрии (которая уже была частью Рейха). Хорошие карточки.

Искренне ваши,
Семь-сорок

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