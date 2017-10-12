Подснежники в Роскомнадзоре, любовь и уточки

Доброе утро!

Путин все тот же, меняются только собаки. Нового щенка подарил российскому президенту аркадаг Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов. Юного алабая зовут Веналы, что в переводе значит Верный.

Юных и наверняка тоже верных управленцев в России теперь будут растить по специальной программе наставничества. Идите по ссылке, подавайте заявку и, возможно, вы станете одним из трехсот счастливчиков, которым дадут миллион рублей, чтобы поучаствовать в ролевых играх и послушать советов Бориса Грызлова, Виктора Зубкова, Сергея Степашина и других светлых личностей. Затея, правда, страдает эйджизмом (людям старше 50 не стучаться) и сексизмом (среди наставников – только одна женщина, Эльвира Набиуллина).

Именно Набиуллину агентство Bloomberg называет (англ.) в числе возможных претендентов на место премьера во время четвертого срока Путина (двое других – Сергей Собянин и Денис Мантуров). Поверить в уход Дмитрия сложно, но агентство настаивает, что российский президент увлечен кадровой игрой – именно он, утверждают источники, приказал обнародовать диалог Сечина и Улюкаева про колбаски (сегодня слушания по делу Улюкаева продолжатся) и это он увольняет губернаторов (ожидается отставка последнего в этом ряду, Андрея Турчака).

Новые уголовные дела тоже появляются: три сотрудника Роскомнадзора, в том числе пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, обвиняются в мошенничестве. Один сидит под домашним арестом, Ампелонский – под подпиской о невыезде. В чем суть дела, никто не знает, есть только предположение, что в Роскомнадзоре были оформлены люди, которые на самом деле не работали (такие люди, оказывается, называются “подснежниками”).

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо в суде, вызывали скорую, обещали положить в больницу. В показаниях он сказал, что пакет со взяткой взял, потому что думал, что там алкоголь, купюры из него не торчали.

Общественная жизнь не богата событиями: SERBовцы снова сняли памятную табличку с дома в Москве, где жил Борис Немцов, в Костромской области задержали сотрудника штаба Навального. Много шума наделали два текста (раз и два) о романе Марии Алехиной из Pussy Riot и православного радикала Дмитрия Энтео. Чего вдруг – не ясно: про их любовь и уточек Свободу, Равенство и Братство еще летом сняли отличный фильм.

В Крыму началась новая серия обысков: доблестные ФСБшники “раскрыли новую ячейку Хизб ут-Тахрир”. “Организаторы” предыдущей ячейки уже получили длительные сроки. Reuters пишет, что российские госструктуры закупали у Microsoft программное обеспечение в обход санкций, через подставные фирмы – в том числе и для Крыма. Президент Украины Петр Порошенко выступил в ПАСЕ и снова объяснил, что Крым был, есть и будет украинским.

Крымчанин Олег Сенцов тем временем продолжает ездить по этапу: в письме правозащитникам он сообщил, что пунктом назначения является колония в городе Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ. Но этапируют его туда из Якутии почему-то через Иркутск, Омск и Киров. Сенцов пишет, что "смог посмотреть все большие реки России: Волгу, Каму, Обь, Енисей и Лену, даже краем видел Байкал из окошка воздушной тюрьмы".

В России заочно арестованы четверо украинцев, в том числе депутат Верховной Рады, по обвинению в нападения на консульства России в Украине. Служба безопасности Украины задержала сотрудницу Нацгвардии, которая, по их данным, была секретным агентом России. Замминистра обороны Украины (и с ним еще трое чиновников) тоже задержаны – по обвинению в мошенничестве.

Президент Филиппин Дутерте рассказал своим военным, что Россия подарила им пять тысяч "калашей" и другое оружие и просила держать это в секрете. И вы никому не говорите.

Премьер-министр Испании сначала попросил Каталонию объяснить, провозгласила она независимость или нет, и пригрозил ввести в провинции прямое управление, а потом приказал каталонскому лидеру Карлесу Пучдемону отказаться от этой идеи в срок до 19 октября. Есть основания думать, что таких Каталоний в Европе со временем будет все больше и больше – скажем, Киев официально обвинил Будапешт в поддержке сепаратистских настроений в Закарпатье. Отчасти поэтому ПАСЕ в свое резолюции рекомендует провести четвертый саммит Совета Европы – с участием глав государств и правительств всех 47 стран-участниц организации.

Глава МИД КНДР в беседе с делегацией ТАСС пригрозил США “огненным градом”. В США эти угрозы пока не расслышали. Во-первых, Калифорния охвачена пожарами, гибнут люди (уже 23) и виноградники. Во-вторых, Америка поглощена подсчетом женщин, к которым приставал кинопродюсер Харви Вайнштейн. Их все больше и больше. Вайнштейна уволили из его же компании, от него ушла жена, его раскритиковала сама Хиллари Клинтон и даже BAFTA не хочет иметь с ним дело.

Зато в московском парке “Зарядье” лепота: модный дом жены Рамзана Кадырова устраивает там закрытый показ, но за аренду платить не будет, потому что власти Москвы включили этот показ в “план бесплатных мероприятий”. И никто ни к кому не пристает.

Три ссылки сегодня про кино, витражи и старые фотографии:

Про кино новое российское рассуждает главный редактор журнала “Сеанс” Любовь Аркус, а если хотите про старое британское кино, то вот здесь отрывок из биографии Дерека Джармена, в котором рассказывается, как он снимал “Витгенштейна”.

Здесь рассказывается, что средневековый витраж – это многоуровневый паззл, и объясняется, как его складывать.

Фотограф Артур Бондарь купил на берлинской барахолке семейный фотоархив, снятый во время войны в Австрии (которая уже была частью Рейха). Хорошие карточки.

Искренне ваши,

Семь-сорок