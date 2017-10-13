Парламент Грузии преодолел вето президента по новой Конституции

Парламент Грузии на внеочередном заседании преодолел вето президента и одобрил новую Конституцию страны. Поправки президента Георгия Маргвелашвили отклонили, после чего была принята первоначальная редакция документа. В голосовании не приняли участия представители оппозиционных фракций, они вывесили в зале плакат "Попранная ногами Конституция".
Вето президента парламент обсуждал более 5 часов. За новую Конституцию вновь проголосовала правящая партия "Грузинская мечта". Она контролирует 117 мандатов при необходимом минимуме в 114 голосов.
Новая Конституция обеспечивает переход Грузии на парламентское правление и существенно ограничивает полномочия президента. Она вступит в силу через год, после президентских выборов. Ранее представители оппозиционных партий заявили, что могут организовать массовые акции протеста против новой редакции закона.
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