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Кремль платит за лояльность. Эфир в 19:05

Геннадий Хазанов - одно из доверенных лиц кандидата-2012 Владимира Путина

Во что государству обходятся доверенные лица Владимира Путина

Это очень выгодно - быть доверенным лицом Владимира Путина. Еженедельник "Собеседник" посчитал, во что они обходятся стране. Обсуждают: аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников, финансист Сергей Пугачев, корреспондент "Собеседника" Сергей Ежов, политик Сергей Марков. Ведущая Елена Рыковцева

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