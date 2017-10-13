Кремль платит за лояльность. Эфир в 19:05

Это очень выгодно - быть доверенным лицом Владимира Путина. Еженедельник "Собеседник" посчитал, во что они обходятся стране. Обсуждают: аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников, финансист Сергей Пугачев, корреспондент "Собеседника" Сергей Ежов, политик Сергей Марков. Ведущая Елена Рыковцева

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