Режиссер сериала "Спящие" Юрий Быков "перестает снимать кино"

Режиссер Юрий Быков заявил, что перестает снимать фильмы после выхода сериала "Спящие" о противостоянии российских и американских спецслужб. В обращении Быкова, которое опубликовано в сообществе режиссера во "ВКонтакте", говорится, что он "предал все прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране". Подлинность обращения подтвердил "Дождю" сам Быков.

"В какой-то степени это сознательное заявление. (...) После реакции зрителей, в основном интернет-аудитории", – заявил он "Дождю".

"Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале „Спящие“. Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, которую я пытался защитить в этом сериале.

Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, – цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди все-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране", – говорится в обращении, которое цитирует телеканал "Дождь".