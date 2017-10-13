Продолжаются задержания сторонников Алексея Навального

В различных городах России власти продолжают преследовать сторонников оппозиционера Алексея Навального, находящегося под арестом.

В пятницу в Ростове-на-Дону были задержаны три активиста штаба Навального. Как сообщает "Кавказский узел", Вадиму Кобзеву вменяют в вину нарушение порядка проведения публичного мероприятия в связи с его участием в акции 7 октября в защиту Навального. В чем именно обвиняют двух задержанных волонтеров, пока неясно. В пятницу же полицейские приехали в колледж, где учится еще один волонтер Юлия Маятыц, и составили на нее протокол за участие в несанкционированном пикете 7 октября.

В Сочи задержали сотрудницу штаба Навального Олесю Христосенко. Ей инкриминируют повторное нарушении правил проведения митингов, сообщает портал "ОВД-Инфо".

По информации того же ресурса, в Тамбове второй раз за день задержали заместителя координатора штаба Навального Леонида Ярыгина. Утром его обвинили в нарушении порядка проведения публичной акции и оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что он 12 сентября раздавал газеты, держа шарик с логотипом предвыборной кампании Навального. Затем снова задержали – прямо в зале суда – и отвезли в отделение. Что ему инкриминируют на этот раз, неизвестно. В Тамбове же в пятницу на 15 суток был арестован волонтер Андрей Поляков. Его обвинили в мелком хулиганстве за якобы размещенный в соцсети пост с нецензурной бранью в адрес судьи.

В Перми суд приговорил сотрудницу штаба Навального Наталью Субботину к 20 часам обязательных работ за участие в акции 7 октября.

В Новосибирске полицейские задержали прямо на лекции студента Даниила Бебекина, который участвовал в акции 7 октября. Его обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

В Чите задержан волонтер, раздававший листовки о политике, сообщил "ОВД-Инфо" координатор штаба Навального Михаил Файзрахманов.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 7 октября в десятках городов России.

Оппозиционер намерен баллотироваться в президенты России в 2018 году и расценивает преследования своих сторонников в регионах как попытку властей помешать его предвыборной кампании.

