ЮНЕСКО возглавит экс-министр культуры Франции Одри Азуле

Новым генеральным директором ЮНЕСКО (Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры) избрана бывший министр культуры Франции 45-летняя Одри Азуле.

По итогам голосования в исполнительном совете организации, она получила 30 из 58 голосов.

Теперь это решение должна утвердить Генеральная конференция ЮНЕСКО, очередная сессия которой намечена на 10 ноября.

С 2009 года, два срока подряд, организацию возглавляет представительница Болгарии Ирина Бокова.

12 октября США объявили, что с конца 2018 года выходят из ЮНЕСКО из-за ее антиизраильских позиций.

Вслед за Вашингтоном свою готовность покинуть ЮНЕСКО выразил Израиль.

США прекратили финансировать организацию в 2011 году, после того как она приняла в свои ряды Палестинскую автономию.

Израиль приостановил сотрудничество с ЮНЕСКО год назад, когда была принята резолюция о сохранности мечетей на Храмовой горе в Иерусалиме, в которой ничего не говорилось об исторической связи еврейского народа с этим священным для иудеев и мусульман местом.

