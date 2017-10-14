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Общество

Активисты рассказали о пытках в полиции Петербурга

Активисты рассказали о пытках в полиции Петербурга
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В Петербурге из спецприемника начали выходить активисты, задержанные 8 октября. В тот день после несанкционированного шествия в поддержку Навального около 50 человек собрались на Дворцовой площади для обсуждения “бессрочной забастовки”. Вечером на площадь в сопровождении полиции прибыл вице-губернатор Константин Серов и призвал всех разойтись. После его отъезда появились провокаторы и начались задержания. Из 22 задержанных 19 человек получили от 5 до 32 суток административного ареста и были оштрафованы на суммы от 10 до 250 тысяч рублей. На сегодняшний день в спецприемниках остаются 13 активистов.

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