СМИ: Манафорт получил от Дерипаски кредиты на 60 млн долларов

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, возможно, получил от российского олигарха Олега Дерипаски кредиты на общую сумму около 60 миллионов долларов. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. Как утверждается, офшорные компании, связанные с Манафортом, получили от принадлежащей Дерипаске фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, в общей сложности три кредита на 26, 7 и 27 миллионов долларов в течение последних 10 лет.

О финансовых связах Манафорта и Дерипаски сообщалось и ранее, однако без детальных подробностей их взаимоотношений.

Представители Дерипаски пока не прокомментировали заявления телеканала, а представитель Манафорта вновь заявил, что "господин Манафорт не был в сговоре с российским правительством".

Бывший глава предвыборного штаба Трампа считается одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Никаких обвинений в его адрес, однако, до сих пор не было предъявлено.