CNN: юристы просят не обнародовать записи Коми о встречах с Трампом

Адвокаты правительства США предложили окружному суду в Вашингтоне отклонить запрос американских СМИ об обнародовании записей бывшего директора ФБР Джеймса Коми о содержании его встреч с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, в ходатайстве говорится о том, что огласка записей Коми нанесет вред продолжающемуся разбирательству о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в прошлом году. По информации CNN, ходатайство было направлено в суд поздно вечером в пятницу, 13 октября.

Президент США уволил Коми 9 мая. Официальной причиной были названы "злоупотребление полномочиями" и "утрата доверия". Летом Коми дал показания в комитете по разведке Сената США. Он рассказал, что чувствовал давление со стороны Трампа. По словам Коми, оно могло быть направлено на прекращение расследования вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в прошлом году. Трамп заявил о ложности утверждений бывшего директора ФБР.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.