Затравленный либералами

Волна критических отзывов на новый шпионский сериал "Спящие", показ которого недавно начался на Первом канале, заставила режиссера Юрия Быкова написать покаянное обращение к зрителям, в котором он высказал намерение уйти из кинематографа:

Боюсь, что после совершенного я больше не могу быть публичной фигурой и объектом следования. Мне придётся уйти надолго в тень и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить.

Прошу вас понять меня правильно. Картина "Завод" (поскольку это проект начатый и есть деловые обязательства) будет доделан, но, вероятно, это будет моя последняя картина. Я, как говорится , всё просрал из-за собственной глупости и трусости. Мои искренние соболезнования всем поклонникам предыдущих картин.

В защиту "затравленного либеральной тусовкой" режиссера выступил целый хор комментаторов, начиная со сценариста сериала, писателя Сергея Минаева:

Вы молодцы, конечно. Организовать такую скоординированную травлю Юры Быкова, такой спектакль, где каждый актёр дополняет другого, где оркестр день за днём набирает темп, чтобы в финале грянуть всеми инструментами - такому не учат на Первом канале, не учат в ФСБ или Администрации Президента. Это должно идти от самого сердца.

И я вроде бы каждого из вас давно знаю, помню "все ваши трещинки", и могу написать трактат на тему - удивительные мрази и где они обитают - но, все равно, каждый раз поражаюсь насколько филигранно вы умеете выбрать самого слабого, самого неустойчивого - и травить, травить его всей своей сворой.

Распятые мальчики, анатомии протеста, политические ток-шоу на федеральных каналах - они дети неумелые по сравнению с вами.

Юр, я тебе дозвониться не могу, но уверен, что ты это прочитаешь.

Все реплики из серии "враньё про ЦРУ", "унизил правозащитников" - это отговорки. Никого из написавших тебе за эту неделю оскорбления, не интересуют ни правозащитники, ни гэбня с ЦРУ. Травят тебя по другой причине.

БОльшая часть тех, кто писал гневные агитки о "сотрудничестве с властью" сами с ней не просто сотрудничают, а натурально живут за ее счёт. Утром они эту власть поливают, а вечером у неё получают гранты, проекты, конверты, квартиры, помещения под студии и тд.

Себе и другим они это объясняют очень просто - "сама власть это, конечно, коллективный Сатана, но, знаешь вот этот парень, который зам третьего помощника, младшего демона, который поддерживает мою арт-студию - он, в принципе, ничего"

Или на вопрос "Вась ( Петь, Наташ - нужное подчеркнуть) -ну ты же понимаешь, что деньги, которые тебе на проект дали - это деньги кровавой гэбни? Просто, натурально, генерала, который в аду за сковородки отвечает. Зачем?"

- Ну, старик, это не совсем так. Во первых деньги мне платил не сам генерал , а Фонд имени всех Чертей, а то что генерал за ним стоит, ну это меня не интересует. Я с ним и не виделся никогда. У меня просто приятели для него рекламные ролики снимают". В искусстве жопокрутсва им равных нет. И травят они тебя, Юра, именно за то, что ты показал это настолько точно, что они узнали себя.

И ещё, безусловно, травят за талант, за успех, за то, что тебя смотрят, а их нет, за то, что у тебя уже второй большой успех на Первом канале, за то, что ты молодой мастер, а многие из них старые бездарные жабы. Это зависть называется, по- простому.

Я знаю, что тебе, как и мне, за эту неделю многие написали в личку что то вроде "ты понимаешь же, что я публично не могу этого написать, но вы дико крутую вещь сделали". Теперь нужно быть сильным, чтобы хоть в личку такое написать.

Как сказал Антон Красовский - Живя средь свободных людей, нужно быть сильным.

Юра, будь пожалуйста сильным. Для меня была большая честь работать с тобой.

Дмитрий Ольшанский

Удивительные слова.

Такие знакомые-знакомые.

Еще бы, ведь в древнесоветские времена, когда человек проходил сквозь строй партсобраний и разоблачений, и ждал ареста, - он именно так и формулировал свое разоружение перед лицом партии и правительства, буквально в этих же выражениях.

А теперь так разоружаются перед "честными людьми".

Эта история, на самом деле, про то, что идеи во времени живут отдельно от тех символов, которые эти идеи должны представлять.

И сталинский СССР в двадцать первом веке - это не пенсионеры с красными флагами, не заваленная цветами могила Иосифа Виссарионыча, не книжки с названиями вроде "Эффективный нарком и попаданцы - вместе ударим по США!", не сериалы про шпионов с чекистами, и не современные кремлевские кабинеты, где можно встретить скорее расслабленный цинизм, чем единомыслие и страх.

А подлинный сталинский СССР, продленный в будущее, - это "честные люди", те самые лучшие умы.

Только они умеют навязывать вроде бы самостоятельным и образованным людям, как и о чем им надо думать.

Так называемый кровавый режим за все восемнадцать лет своего существования ни разу не видел ни от кого покаянного письма в бухаринском духе, с этими классическими "я предал" и "я слабый человек, моя дезориентированность привела к тому".

Нет за ним той настоящей, тоталитарной силы, когда не надо даже с человеком ничего физически делать, а он уже на все готов, он сидит и рыдает, и не хочет раздражать собой окружающий мир, поскольку лучшие умы от него отвернулись.

И хочется сказать ему, этому несчастному Быкову:

Дорогой Юрий!

Да не бойтесь вы их так!

Они, конечно, верные сталинцы - именно они, - но уже совсем не такие страшные, как их предки в 1937-м.

Они уже - вырожденцы, говоря прямо.

Так что вы просто откройте глаза и скажите себе:

- Больше не боюсь прогрессивного поколения!

- Больше не боюсь лучших умов!

У вас получится, я в вас верю.

Глеб Павловский

описанное тут явление неведомого помрежа Быкова само по себе мне очень известно. Впервые заметил его 20 лет тому на форумах в Рунете, и тогда ж описал: при сетевом накале ругательств человек обречённо рушится, как Бухарин на пленуме 37 года. И для всего этого не нужно ни запрета на выезд, ни пыток и казни в перспективе - он "самототалиризуется". -- 2012-17 годы сделали этот феномен массовым. Объяснить я его не умею

Кирилл Шулика

Проблема Быкова не в том, что он снял "Спящие", я не видел, если что, ни единой секунды. В конце концов верно в ленте заметили, что кумир еще советской прогрессивной общественности Галич писал сценарии фильмов, восхваляющих КГБ. И подобных примеров немало на самом деле... Вишневская, которую я очень уважаю, в 1971 году взяла Орден Ленина, а в 1974 году они с Ростроповичем уехали.

Так вот в реальности проблема Быкова в том, что он стал пытаться оправдываться и замаливать грехи перед прогрессивной общественностью, коей он ничего не должен, вместо того, чтобы ее как-нибудь послать.

Страшное дело все-таки доносы на самих себя. Но и тут Быков превзошел многих. Он написал донос не государству, чтобы получить какие-то плюшки, а либеральному политбюро, чтобы получить в ответ комментарии, которые тошно читать. Это примерно, как пост Майкла Бома, который принимает позицию накинувшегося на него с кулаками телеведущего Шейнина. Но Бому вынесли ведро известно чего и ложку, а Быков это ведро сам где-то нашел и стал есть.

Mitya Samoylov

Был такой депутат одного законодательного собрания по фамилии Быков.

Этот «Толя-Бык» был самым влиятельным криминальным авторитетом Сибири. Известный, уважаемый, заслуженный человек.

Помню, смотрел его интервью по телевизору в 95-м, кажется, году. Может быть, годом позже.

Журналист задал вопрос – «А вам ведь депутатский статус нужен только для неприкосновенности»?

И будущий депутат, а тогда криминальный авторитет, то есть, тоже, по сути, депутат, так искренне, так, по-настоящему, засмеялся – «Как-как ты это сказал? Повтори-ка! Неприко… Ахахаха! Нерико…- чего? Ну, да, да».

Я вчера читал письмо другого Быкова – не авторитета, а наоборот, режиссера. И он там написал – «Я предал все прогрессивное поколение»! Внезапно я расхохотался как тот другой Быков. Мне захотелось повторять – «Как? Как ты сказал? Прогре… Прогреси… Чего? Ахахахахаха»!

Суть в том, что это прогрессивное поколение (простите, я не могу, ахахаха, прогре… чего? Ахахаха!) затравило, натурально, целого режиссера за то, что он снял сериал про чекистов. И в этом сериале чекистов не осудил. Не, так сказать, люстрировал, не покарал карателей. Сериал по сценарию Сергея Минаева. На первом канале. Про чекистов. И нет там никакого осуждения существующего режима. По сценарию Минаева, на первом канале, про чекистов.

Я даже посмотрел немного этого сериала. Начинается он с того, что чекист закрывает своим телом от гранаты важного для страны шифровщика, вместо того, чтобы тем же человеком от другой гранаты закрыть маленькую девочку. И девочка потом чекисту снится.

На второй минуте первой серии погибает Сергей Минаев. Это он – сценарист – здорово придумал. Все, кто видел его в кадре, поймут мое одобрение.

Снял человек сериал, и снял. Он режиссер, ему положено сериалы снимать. Но ведь нет – нашли люди до чего докопаться – человек публично принес извинения. Это ж надо довести. За то, что выполнил свою работу. И, кстати, неплохо выполнил. Меня тошнит от лиц российских артистов, но замес то неплохой – спящие – это агенты ЦРУ. Совок, да. Или большой стиль. Может нравиться, может раздражать.

Но это работа. Ее человек сделал весьма добросовестно. А ему пришлось извиняться – не угодил тем, кто, по их словам, и телевизор то не смотрит.

И есть еще третий Быков. Он пишет стихи, романы и по три колонки в день. Стихи эти сбиты, как колченогие табуреты, романы саднят дешевым алармизмом, а колонки – результат работы недоученной нейросети.

Но того Быкова берегут, зовут и привечают. А чтоб он извинился – этого вообще никто не вспомнит. Это, потому что, правильный Быков. «Наш», «настоящий».

Быковых много, за всеми не уследишь.

А русский человек смеется, никого не судит, всем раздает должное.

Русский человек добр, великодушен. И смешлив.

Анастасия Федоренчик

Любое массовое кино, тем более сериального типа — это то, что мы смотрим длинными осенними вечерами под тёплым пледом в обнимку с любимыми. За историчностью — пожалуйте на BBC, а «Первый канал», равно как и какой-нибудь «Netflix» — это всё-таки развлекательный контент. Поэтому не стоит относиться к этому продукту как-то иначе.



Например, персонажи т/с «Американцы» убивают неугодных второстепенных героев на улице средь бела дня, а их престарелый куратор заводит нерабочие отношения с миловидной подчиненной, приторговывающей чёрной икрой, прямо на рабочем месте. Персонажи «Спящих» служат в ФСБ, портят козни црушников, спасают Россию и пытаются разобраться, кто замочил условного Навального и, главное, зачем. И то, и другое — развесистая «клюква», но режиссёра «Американцев» мы навскидку и не вспомним, а бедного Быкова подвергают обструкции здесь и там.

Очень интересно, в какой момент наше общество стало считать, что условная «Красная жара» — это прикольный фильм под пиво, а не оскорбление памяти СССР, а вот всё, что производит отечественный кинематограф — это суровая правда и буквально соцреализм?



Если эту позицию озвучить так, её вздорность очевидна. «Спящие», конечно, не шедевр, но судят сейчас Быкова не за это, а за идеи, которые он сам в сериал, возможно, и не вкладывал. Точно так же Серебренникова оценивают не за его спектакли как таковые, а исключительно по факту уголовного преследования.



Давайте уже остановимся. Пусть сериал будет сериалом, мультик мультиком, а манифест манифестом, и смешивать их не надо. Но вот тот факт, что Быков искренне переживает за своё творчество, а не встаёт, как некоторые, в позу преследуемого гения, достоин уважения.

Не путать всеобщее осуждение с травлей призывает психолог ​Ольга Прохорова:

Обратились тут ко мне с одного уважаемого портала, не хочу ли я написать о механизмах травли в связи с историей о сериале Быкова.

Отказалась.

И вот почему.

Невозможно на основании этой истории написать статью про травлю. Вообще слово "травля" стремительно превращается в инструмент обвинения. и чья сторона первая крикнет про "комсомольское собрание", та и одерживает моральную победу. Самое прискорбное, это обвинение мгновенно делает общественный спор не поиском истины ( каковым он и так редко является), а разговором о том, кто агрессор, а кто жертва, и это подменяет все остальные смыслы.

Однако в больших холиварах последних лет на мучительные темы насилия, например, одновременно вырабатывалась новые границы, новые гуманистические нормы, их польза была несомненна.

Что же, как мне кажется - на весьма поверхостный и сторонний взгляд - произошло с сериалом Быкова?

Сам сюжет этого произведения поддерживает мракобесие. Общую тенденцию отката к конспирологии, изоляции, к средневековью. Это как снять фильм, допускающий, что земля все-таки немножко плоская, а евреи все-таки немножечко ели младенцев.

Это не просто фантастический сюжет - ладно бы "спящие" потом превращались в инопланетных монстров и распадались на зеленых червей - это сюжет искажающий истину в такую опасную сторону. что он индуцирует психоз.

И реакция думающих людей на это - адекватная.

Понимает ли это режиссер, или просто его публичное высказывание это завуалированная обида (злые вы, уйду я от вас) - ну бог весть, очевидно, что он сильно расстроился. Жалко человека, но истина дороже.

Мне не попадались высказывания, где клеймили бы лично режиссера за те или иные прегрешения. Но защитники его выступают с демагогических позиций, и выпускают при этом очень важное звено. Талантливые люди в ответе за то, служат ли они истине или Мамоне. Нельзя талантливо снимать красочный просветительский фильм для первого канала, толкующий биологию с точки зрения креационизма - это свинство и в отношении науки, и в отношении Церкви, в равной мере. И строить сюжет на идее спящих агентов, якобы внедренных среди нас -- это поддержка страшного того тренда, когда людей пытаются убедить в конспирологических теориях, порождающих паранойю, ксенофобию и квасной патриотизм. <...>

Если Быков и вправду расстроился из-за того, что вляпался, то защитники ему только вредят - не оставляя ему шанса и вправду пересмотреть свои критерии истины.

Но лучше бы инициировать разговор о том, насколько осторожно следует доверять фантазиям заказчика, и где пролегает граница.

Травят в России других режиссеров, и отнюдь не в Фейсбуке, напоминают комментаторы.

Andrey Loshak

Некоторые отчаянно смелые люди пишут о жестокой либеральной травле режиссера Быкова. Он даже покаялся (от гонорара, правда, мужественно не отказался).

Было бы интересно узнать, что о нравственных страданиях Быкова думает режиссер Серебренников, но, к сожалению, это невозможно. Послезавтра суд рассмотрит вопрос о продлении ему домашнего ареста

Александр Морозов

мы, конечно, все время должны помнить, что пока бы обсуждаем` пьяные рыдания кинорежиссера Быкова - кинорежиссер Сенцов с 20-летним сроком едет все дальше на "севера", его прямо в эти именно дни гонят в дальнюю колонию, где уж его никакие правозащитники не найдут. тут главное, не потерять правильную оптику в потоке хайпа.ответственности художника.

Многим покаянные слова Юрия Быкова показались не более чем игрой на публику. Спор по поводу того, насколько искренне выступил режиссер, разросся настолько, что практически заглушил споры о художественных достоинствах сериала.

Юрий Сапрыкин

В посте режиссёра Быкова очевидно прописан тег "сарказм", но сделано это с тем же изяществом и чувством меры, что и, например, фильм "Дурак". Ждём следующего текста - дескать, не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.

Danila Galperovich

Слушайте, а вы что, серьезно поверили вот этим "лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись", "до конца не осознавал, насколько непростительно" и "я предал всё прогрессивное поколение"? Я как-то последнее время не вчитывался ни в него, ни в реагирующих, не до того было, да и порнуху эту его не смотрел, но вот вчитался. Что у вас с линзами, ребята? Человек просто в лоб вам пародирует комсомольское собрание, а вы такие "воооот, настигло раскаянье!" Блин, вы каждый день в течение последних лет десяти минимум видите хохочущих вам в лицо сурковских выкормышей, и до сих пор ведетесь. Ну, окай.

Vladimir Abarinov

Я согласен с Danila Galperovich: раскаяние Быкова - фейк, пародия, кость либеральной тусовке, Олеша на съезде писателей (вот где был чистый троллинг). А вы хотите, чтобы перед вами прямо каялись, в Каноссу чтобы босиком, облачившись во вретище и подпоясавшись вервием. То ли еще бывало в истории русской культуры. ФМД на эшафот пошел за чтение вслух письма Белинского Гоголю, а после каторги называл Белинского говнюком и букашкой навозной.

Александр Морозов

этот издевательский документ режиссера Быкова (снявшего сериал "Спящие") - довольно важный литературный феномен. Тут надо отвлечься от моральной оценки этого троллинга (понятно, что впечатление - шокирующее, но не в нем дело). Дело тут в том, что "сергейминаевщина", т.е. особая форма "припутинского" (т.е. не 90-х гг., а уже нулевых) цинизма, целью которого было релятивизировать любые жизненные стратегии в отношении власти, - она в этом тексте поднялась на следующий уровень, на новый level этой игры. Автор тут хочет показать, что "текст покаяния" (а гуманитарная интеллигенция продолжает жить мыслью о том, что "есть и божий суд, наперсники разврата...", т.е. люстрация, денацификация или просто постыдная смерть в луже собственной мочи и и.д.) - что текст покаяния "ничего не значит". Что он является ровно такой же "бумажкой", как и любой другой текст. Это, конечно, удар в самое сердце "гуманитарного идеализма": перфоманс, призванный показать: я сниму пропагандистский сериал, игрово публично раскаюсь с помощью текста, в котором вы не увидите троллинга, и продолжу жить как жил. Мы все хорошо знаем среду, в которой этот "перфоманс" (прямо обратный прибиванию яиц к брусчатке) будет воспринят с восторгом. Поскольку он стоит в одном ряду с тем, как Красовский-Минаев хохочут над Удальцовым в своей телепрограмме, в том, как Соловьев иногда иронически "причитает" в своей программе, шутя, как бы раскаиваясь, в том, что "ну да, мы вас дурачим, но - нам же весело, и мы - все такие!"...

(этот манифест Быкова надо бы подробнее обдумать, потому что это как бы следующий этап "реэкспорта Пелевина из литературы в жизнь").

Sergei Medvedev

В том, что это троллинг, ни секунды не сомневался -- мы живем в эпоху постправды, и я считаю, что это часть пиара фильма и вообще, скорее всего, было придумано Минаевым. Но даже если это и не чистый пиар, то это такая достоевщина, игра в саморазоблачение, все эти пти-жё из "Идиота", смердяковщина, свидригайловщина, Лебедев и прочие стрюцкие. Ну вот не верю я, что человек может несколько месяцев снимать заказуху и потом в один день, после пары ожидаемых либеральных воплей ужаса, вдруг перековаться из Савла в Павла и покаяться на площади, да еще и "уйти из кино". Это именно что пародирование жанра покаяния -- скорее даже в стиле Иудушки.

P.S. почитайте пост Минаева на Эхе. Все это детская трехходовка: возмущение либералов, покаяние Быкова и гнев Минаева, лишь подтверждающий изначальный посыл фильма, что либералы -- мрази. Никогда не садитесь играть в карты с чекистами -- все равно проиграете

Дмитрий Быков

Купилась либеральная порода, поверила смешная ребятня, что этих «Спящих» делал я два года — прозрев от двух рецензий за два дня! Как ты наивен, многоглавый демон, способный лишь на ругань и развал. Ужели я не знал, чего я делал? Скажи еще, что Бондарчук не знал. Мне этот хор клевещущих и мстящих, во всем идущих власти поперек, потребен как сырье для новых «Спящих» (Морозов, кстати, это и предрек). Теперь — как жертва вашего разбоя, объект циничной травли и вопшэ — увидите, я вам сниму такое! Ведь я же государственник в душе! Герой моих картин — родная масса. Мой главный адресат — родная власть. Я поддержал желание Донбасса от киевских фашистиков отпасть.

Мне дела нет до ваших светлых ликов, для вашей хищной клаки я изгой. Вы думали, что я такой же Быков? Ошибка, он не Быков, он другой: он Зильбертруд! Он занят только блудом, он рупор вашингтонского вранья, пора бы сбросить маски Зильбертрудам и осознать, что Быков — это я.

Так будет, да. Но если так не будет, то умиляться все же не резон. И если Быков сам себя осудит и не пойдет снимать второй сезон, — то странен вид его духовной жажды, стремленье в клуб изысканных манер: ведь девственность теряют лишь однажды, в отличие от денег, например. На восемь серий истинного хамства — к тому же снятых левою ногой, — ответ понятен: кайся уж, не кайся — ты все равно не Быков, а другой.

Natasha Isakova

Не знаю, насколько искреннен текст "раскаяния" Юрия Быкова, но судя по тому, как за него бьется Минаев у себя на странице, режиссер вполне мог "поплыть" в своих убеждениях.

...Мне бы хотелось верить, что Юрий Быков все-таки был скорее искренен. Потому что, в отличие от Минаева, мне хочется жить в мире, населенном не только [сволочами]. Но если этот жест режиссёра продиктован какими-то другими соображениями - тоже не удивлюсь. В мире за чертой может быть все, что угодно. И верить там нельзя никому. Два пишем, один в уме. И всё не то, чем кажется.

А что касается [сволочей], то они, разумеется есть с двух сторон. И "правильные" политические взгляды вообще не гарантируют ни порядочности, ни адекватности. Но жить в минаевском мире, в центре которого - кормушка, а вокруг хрюкающие архитекторы идеологии, не хочется. Ни сегодня, ни завтра. А другого они предложить не способны.

Marat Guelman

а я верю, что для Юрия Быкова (просто "Быков" для меня Быков, Дмитрий Львович) именно реакция на фильм стала событием. (я не смотрел и предыдущие его фильмы, реагирую именно на сюжет с покаянным письмом.)

Ну а как иначе. Вот сейчас у большинства населения в России мозги порушены. И мы ведь понимаем, что так будет не всегда. Значит все эти люди, каждый в свой момент, что-то поймет и это станет началом новой ситуации.

Кто-то понимал в 99-ом году. Не я. Не Борис Немцов. Кто-то в 2004 после взрывов и отмены выборов губернаторов. Кто-то в 2012 - новый срок Путина. Кто-то прямо сейчас. Кто-то только завтра.

Так что ставить прям заборы между "мы и они" как предлагает Андрей Сидельников (Andrey Sidelnikov) не получится.

каждый поменявший свою позицию и открыто высказавшийся - это повод для радости и оптимизма.

Nadezhda Gorbach

Очень правильный поступок Юрия Быкова. Теперь воочию видно, что русский человек слаб(особенно творческий), им легко манипулировать, потому что он Родину любит. Я таких русских людей как Быков, только в романах Достоевского видела. А оно вот как. Есть ещё в живых настоящие русские люди. Минаеву путь ещё в лицо плюнет, руки не подаст и вызовет на дуэль Плюс ко всему, Быкова до монтажа не допустили. Просто офигеть. С поганцами не стоит дело иметь.

Maxim Dbar

На волне обсуждения Юрия Быкова решил составить свое впечатление о нем. Не, я, конечно, слышал, что он снял «Майора», «Дурака», «Метод», дал интервью Дудю, а потом всех огорошил «Спящими» и последующим то ли искренним, то ли в формате троллинга раскаянием. Но не смотрел я из вышеперечисленного вообще ничего.

Решил начать с Дудя, поскольку формат самый живой и короткий. И неожиданно Быков мне ужасно понравился. Вот прям совсем. Он классный. Человечный и неглупый. И искренний. Что, кстати, говорит скорее в пользу искренности его последних заявлений. И вот он такой классный ровно до момента, когда он в конце интервью начинает говорить про геополитику, Стоуна, Ассанджа и Сноудена. И тут, конечно, достаточно махровые представления о мироустройстве проступают, да. Надо учесть, что интервью Дудь берет летом, то есть, это момент, видимо, завершающей фазы работы над «Спящими». Получается, что либо съемки сериала так формируют взгляды Быкова, либо идеология «Спящих» оказывается близка режиссеру, но, в любом случае, «Спящие» - это не просто халтурка ради денег, в чем-то эта тема соответствует картине мира Быкова.

В общем, Быков оказывается таким же, каким он хочет показывать в картинах своих героев (с его слов, я же все еще не смотрел, хотя, судя по всему придется) – противоречивым и разноплановым. И я скорее склонен верить ему (имеется в виду последние события), чем не верить.

Но и многие из тех, кто верит режиссеру, относятся к его заявлению критически.

Сергей Лойко

А теперь серьезно. Проблема Юрия Быкова и его трагедия в том, что он деньги хочет получать в одном месте, а славу и понимание в другом. Вместе не получается. В России так не бывает.

Андрей Архангельский

Даже если режиссер Юрий Быков искренне хотел сказать или сделать нечто антилиберальное — это не грех; ошибка лишь в том, что он решил поделиться этим с брадобреем, то есть с телевизором, с властью, главный талант которой состоит в том, чтобы использовать все лучшее и худшее в человеке для собственной выгоды. Чтобы избежать таких разочарований, нужно понимать одну простую вещь: сегодня в России, прежде чем заниматься чем бы то ни было, нужно сделать, что называется, экзистенциальный выбор, необходимо принять решение о себе.

Быкова, как всех нас, учили, что когда-нибудь придет большое, как глоток, специальное «мгновение», и в небе, вероятно, появится огромный светящийся плакат, как на картине Эрика Булатова — «моральный выбор!», и вот тогда его и нужно будет сделать, выбор с большой буквы.

Но это будет когда-нибудь потом, а сюжет фильма или телекомпания разве может быть таким «выбором»? Ошибка Быкова только в том, что он не успел собрать себя воедино, не сложил себя в ценностный «кубик Рубика», поскольку считал, что эта «невнятность» и есть такая привилегия художника. Но в утешение ему скажем, что точно так же ведет себя подавляющее большинство художников в России. Такой художник подписывает письма в поддержку власти, а потом удивляется, почему соседняя страна его ненавидит; или становится доверенным лицом власти, а потом выясняется, что какие-то спектакли или фильмы ему ставить нежелательно.

И пока художник не поймет этого, не примет решение о себе, он будет оказываться в положении режиссера Быкова — подобно господину де Журдену из пьесы Мольера, который обнаруживает, что всю жизнь разговаривал прозой. Все это идет не от какого-то врожденного зла или цинизма, а от обычной интеллектуальной лени, от отсутствия какой-то элементарной моральной гигиены.

Natasha Isakova

...Понятна основная проблема режиссёра. Он хочет, чтобы его любили. Все без исключения. И страдает, что его взгляды могут привести к нелюбви.

Его тянет поиграть в песочницу с Полозковой и Серебренниковым, но его взгляды - в ближайшей подворотне - могут разделить только Прилепин с Минаевым.

Взгляды свои он изменить не может, но и отказаться от песочницы с либералами - страшно. В конечном итоге, патриоты его первыми проклянут за "очернение России" в "Дураке", "Майоре" и теперь "Заводе". Либералы - основные зрители его авторских фильмов. Вон, говорит, дома, в Рязанской области, до сих пор клянут за "вынос сора из избы". Он и фильм о Донбассе снимать не снял - чувствовал, что разлюбят и поругают.

И чувствуется обида: что я не сам типа ухожу, зрители своей нелюбовью заставляют. Если бы по-дружески простили, не стали ругать - вот было бы хорошо. Он бы всем подарков наснимал. Полозковой - "Завод", Минаеву - "Спящих". Он же хороший парень.

Блин, ну что тут сказать. Тупик. Интересно, куда парня в итоге вынесет.

Но, я думаю, тут есть небольшое передёргивание. Ведь если бы он искренне сошёл с ума - вопросов было бы меньше. Тут же основной хайп из-за того, что очевидно, насколько "Спящие" - циничная подделка и враньё. Да и он сам это понимает.

Вместе с тем на фоне поступка Быкова реакция на критику других создателей сериала выглядит неприглядно, считают многие комментаторы.

Юрий Богомолов

Ну вот к тем, кто обеспокоился травлей Юрия Быкова не стойкого борца с либерализмом и с Западом, пришла подмога : "Генеральный продюсер сериала, Федор Бондарчук, заявил, что активное обсуждение свидетельствует о том, что картина удалась. Бондарчук отметил, что на протяжении всей работы над сериалом консультантами картины выступали сотрудники ФСБ, которые помогали таким образом придать точность событиям".

Вспомнил, как на одном высоком совещании в Госкино Сергей Бондарчук пожаловался начальству, что его критики затравили (дело было после пятого съезда СК, когда рецензенты стали себе позволять замечания по поводу его последнего фильма) на что присутствовавший на том заседании Ролан Быков сказал: "Сергей Федорович, травят художника не тогда, когда критикуют, а тогда, когда ему не дают работать".

У Сергея Бондарчука в то время проблем с работой не было. Как не будет этих проблем и у Юрия Быкова. Было бы его желание

Leonid Pavlyuchik

Все обсуждают и осуждают Юрия Быкова, снявшего сериал «Спящие», на мой взгляд, омерзительный. Думаю, это понимал и сам Быков, коль скоро за несколько недель до премьеры ушел из ФБ, а сразу после премьеры опубликовал покаянное письмо. Я верю в мучения и метания Юрия, которого соблазнили на эту постановку, уж не знаю чем: оглушительным гонораром, возможностью поставить давно им задуманный фильм «Завод»…Но рискну напомнить, что идеолог любого сериального кино -- вовсе не режиссер, а продюсер. Продюсер же этого позорного проекта, да еще и исполнитель одной из главных ролей, -- Федор Бондарчук, который не мучается, не страдает, а гордо заявляет, что он сделал удачный фильм. О пустышке, дескать, не говорят. Вот его почему-то никто не обсуждает и не осуждает. Он успешный, богатый, влиятельный, с ним так приятно будет обняться на звездной дорожке «Кинотавра», зачем его обсуждать, а тем более осуждать. Давайте добивать неприкаянного, мятущегося Юрия Быкова, который нашел в себе мужество ужаснуться (надеюсь, искренно) содеянному.

Евгений Шестаков

Автор сценария сериала "Спящие" Сергей Минаев пишет в утешение раскаявшемуся режиссеру, что "травят они тебя, Юра, именно за то, что ты показал это настолько точно, что они узнали себя. " Ну, как говорится, ну. Не буду травить режиссера, скажу немножко за сценариста. Дорогой Сергей, говно не отражает предметов, и узнать в нем себя не может никто. И никакой талантливый режиссер не снимет хорошее кино по сценарию, написанному, судя по широким мазкам, туалетным ершиком. Будем честны, твое писательское дарование легко поместится в самом маленьком кошельке, и на широком экране это весьма заметно. И дело даже не в том, что фильм болезненно черно-белый. Красивый добрый герой, спасающий все, что попадет под руку - и холодные бездушные англофоны с фарфоровыми зубами. Так низя, Сережа, кака так делать. Вспомни, киношный Мюллер был весьма приятный мужчина. Видимо, у тебя слиплись в голове страницы, и эту мелочь ты упустил. И дело не в том, что ходульные персонажи озвучивают ходульные диалоги, выглядящие как "- Товарищ зарубежный курд, сколько килограммов сильного взрывчатого вещества подпольный вражеский противник имеет намерением доставить через нашу строго охраняемую государственную границу? - Э, дарагой, уапрос нипрастой, щас, погоди, молитвенний бусы потереблю, о-о-о, потеребил, тепер хорошо, кароче, много килограммов, билят, больше тебе скажу - несколко!"

А дело в том, дорогой Сергей, что проституция, против которой лично я ничего не имею, - это все-таки не искусство, а скорее бытовая услуга. И чтобы выдать ее за искусство, мозгами нужно шевелить побольше, чем булками.

Александр Мельман

Кто без греха, пусть бросит в меня камень. Нам всем есть за что каяться. Но ни от Бондарчука, ни от Минаева, ни от тех, кто поставил на ТВ эту заказуху, слов «не взыщите, люди добрые, бес попутал» не слышно. Значит, они уверены в своей правоте, и им не стыдно. <...>

А Юрию Быкову стало стыдно. Пускай не сразу, но он осознал то, что сделал, и просит уже прощения. И кроет себя последними словами. По-моему, это поступок. Или хотя бы повод если не услышать, то прислушаться. Понять. Поверить. О «простить» я не говорю. Нас бы кто простил…

Alexey Diomin

Мне по душе рефлексирующая, сомневающаяся, искренняя реакция на критику режиссёра путинской агитки Юрия Быкова. Сомнения в своей правоте - один из главных признаков настоящего интеллигента. Это человечней безапелляционных и самоуверенных бруталов из любого лагеря. Особенный контраст с убеждёнными подонками, которых в этой среде, как выяснилось, большинство. Всё у него будет хорошо, он просто оступился.

​Александр Скобов

Наша прогрессивная общественность мечется между абсолютным недоверием к любому «прозрению» (так не бывает, все же кругом – прожженые тролли, наверное, это ему зачем-то надо) и готовностью тут же списать «прозревшему» любые косяки (ведь он перешел на сторону Добра), принять в свои объятия и использовать. Вопрос о личной ответственности, таким образом, опять снимается. Я не хочу списывать Юрию Быкову косяки. Смогу ли я сохранить возникшее у меня к нему уважение, будет зависеть от того, окажется ли он способен платить по счетам. Выполнит ли он свое обещание надолго уйти в тень.

Юрий Сапрыкин в The New Times призывает режиссера не принимать споры в Сети слишком близко к сердцу:

Мы требуем от режиссера не хороших фильмов — а правильных ответов на разделяющие нас вопросы, ответов, позволяющих записать его в тот или иной лагерь. Судя по его условно прощальному письму, Быков и сам в шоке от того, что его не спросясь записали в моральные авторитеты — хотя человек, в чьей фильмографии присутствуют эпизод фильма «Елки» и «наземные» сцены героического космо-эпоса «Время первых», явно хочет, прежде всего, не подавать пример гражданского мужества, а снимать кино, более-менее любое. Но дело даже не в фигуре режиссера: сама тональность этих требований делает невозможным содержательный разговор собственно о кино: если, скажем, фильм «Нелюбовь» оказывается хорошим, потому что в нем иронически цитируется передача Киселева про Донбасс, а фильм «Аритмия» оказывается плохим, потому что в нем герои «не борются с системой», — это какое-то катастрофическое понижение планки, до уровня проработок в партийной печати. Вот и претензии к Быкову сводятся к тому, что после правильного киноплаката он снял неправильный; хотя единственная проблема с его фильмами — в том, что и то и другое плакат. И участники этих обсуждений очевидно находятся в неравных позициях — мы готовы потратить на этот разговор несколько секунд, пока не убежала вверх фейсбучная лента, и забудем о нем через пару дней, когда появится новая горячая тема, а режиссеру с этим до конца дней жить.

Поэтому, пользуясь этой высокой трибуной, хотелось бы обратиться лично к Юрию Быкову. Если вы решите откуда-нибудь уходить, то уходите не из кино, а из соцсетей. И с другой стороны, не пытайтесь записываться в друзья к власти. Не обращайте внимания на то, что пишут о вашей репутации, и не пытайтесь понравиться тем, от кого зависит ваш статус. Ты царь, живи один.