Вашингтон: "Дипломатия с Пхеньяном продлится до первой бомбы"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон попытался смягчить негативное впечатление, которое сложилось у публики относительно его отношений с президентом Дональдом Трампом. Выступая в эфире телеканала CNN, Тиллерсон заявил, что Трамп дал ему ясное поручение продолжать дипломатическую работу на северокорейском направлении. Дипломатия продолжится до первой бомбы, заявил Тиллерсон, ссылаясь на разговор с Трампом.

Ранее президент США написал в Твиттере о госсекретаре Тиллерсоне, что тот напрасно тратит время на переговоры с "маленьким человеком-ракетой" – такое прозвище дал Трамп северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

В последние месяцы отношения США с Пхеньяном резко ухудшились. Президент Трамп неоднократно грозил Северной Корее самыми тяжёлыми для неё последствиями, если она не прекратит испытания баллистических ракет и не остановит работы в области ядерного оружия.