На выборах главы Киргизии лидирует преемник действующего президента

В Киргизии на выборах главы государства лидирует бывший премьер-министр страны и преемник президента Сооронбай Жээнбеков. По предварительным данным, у него 54 процента голосов. На втором месте оппозиционер Омурбек Бабанов – у него 33 процента.

Явка на выборах в Киргизии составила 54 процента. За голосованием следили более 700 международных наблюдателей. Официальные власти заявляют, что серьезных нарушений не было. Однако, по словам независимых наблюдателей и журналистов, на некоторых участках нарушения все же были.

В Москве не смогли проголосовать около тысячи граждан Киргизии, которые пришли в посольство своей страны. По данным киргизской службы Радио Свобода, к голосованию не допустили тех, кто не сдавал биометрические данные и не встал на консульский учет.