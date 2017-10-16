Петр Павленский поджег здание Банка Франции в Париже

Российский художник-акционист в ночь на понедельник поджег здание Банка Франции в Париже. Фотографии акции опубликованы в твиттере:

Как пишет одна из активисток в твиттере, Павленский провел акцию, чтобы "разжечь огонь революции по всему миру".

Сообщается о том, что Павленский был задержан. Каких-либо иных подробностей пока нет.

В ноябре 2015 года художник-акционист Петр Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке. Он назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе", которая, по его мнению, исходит от ФСБ. Суд оштрафовал Павленского на полмиллиона рублей, признав его виновным в повреждении "объекта культурного наследия". В октябре 2015 года обнажённый художник на крыше института имени Сербского отрезал себе мочку уха в знак протеста против "карательной психиатрии". В ноябре 2013 года он разделся на Красной площади и прибил гениталии к брусчатке рядом с Мавзолеем. Летом 2012 года Павленский зашил себе рот и вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку группы "Pussy Riot". Это была первая акция художника.

В январе 2017 года стало известно, что Павленский эмигрировал из России во Францию. В мае агентство France Press сообщило, что художник получил во Франции политическое убежище.