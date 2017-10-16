CIT: в Сирии погибли еще девять россиян из ЧВК Вагнера

За последние месяцы в ходе боевых действий в Сирии погибли, по меньшей мере, девять бойцов частной военной компании Вагнера. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Среди погибших уроженец города Троицка Виталий Беляев, Азат Нуруллин из Казани, Алексей Гладышев из Перми, Иван Ильчевский из города Волжский Волгоградской области, Игорь Крижановский из Нижнего Новгорода, Савелий Сухов и Алексей Ярошевич. Имена нескольких погибших CIT не установила. Сообщается, что до Сирии большинство упомянутых россиян участвовали в боях на востоке Украины.

Подразделение Вагнера, по данным СМИ, было создано в 2014 году, его курирует Главное разведывательное управление армии России. Бойцы этой ЧВК получают ордена и награды по указам президента. Подразделение, как утверждает РБК, обслуживают структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким другом Путина.

С 2015 года, по данным СМИ, наемники ЧВК Вагнера участвуют в войне в Сирии. Министерство обороны не признает существование ЧВК Вагнера и отрицает гибель россиян из состава военной компании в Сирии.

