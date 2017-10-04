ФСБ потребовала от семьи плененного в Сирии россиянина "не поднимать шум"

Сотрудники ФСБ потребовали от родителей попавшего в плен в Сирии россиянина Григория Цуркану "не поднимать шум". Об этом сами родители Цуркану сообщили Радио Свобода.

Накануне подконтрольное террористической группировкой "Исламское государство" агентство "Амак" обнародовало видео, на котором засняты якобы захваченные российские граждане. Один из них представляется Романом Заболотным. Имя второго плененного – Григорий Цуркану.

Цуркану, предположительно, воевал в Сирии в составе частной российской военной компании "Вагнера". Об этом Радио Свобода сообщил его брат Роман. Он отметил, что Цуркану уехал в Сирию в мае и скрывал свою "командировку".

Съемочная группа Радио Свобода днем в среду приехала в дом семьи Цуркану. Брат попавшего в плен россиянина еще утром был готов встретиться с журналистами лично, однако после обеда перестал отвечать на телефонные звонки.

Родители Цуркану рассказали, что им "позвонили неизвестные", заверили, что их сына освободят, и сказали "не поднимать шум". Позже они признались, что звонок был "из ФСБ".

В Минобороны России официально отрицают, что в Сирии попали в плен российские военные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "тщательно проверит" эту информацию.

Интервью с Романом Цуркану читайте здесь