Полиция отказалась возбудить дело об угрозах убийством из-за "Матильды"

В Москве полиция отказалась возбуждать уголовное дело об угрозах убийством по заявлению корреспондента издания "Znak.com" Екатерины Винокуровой. Копию постановления Винокурова опубликовала в своем телеграме.

По утверждению сотрудников МВД, поступавшие в адрес Винокуровой угрозы в фФейсбуке "носят "виртуальный" характер и не могут быть восприняты реально". В постановлении полиции также отмечается, что учетная запись "Кёртис Дэвис", от имени которой приходили сообщения с угрозами, "не имеет данных, позволяющих установить ее принадлежность к конкретному лицу". Никаких подтверждений своих слов или экспертиз в документе не приводится.

"Когда будут сажать за лайки, ссылайтесь", – прокомментировала журналистка формулировки из постановления участкового.

Винокурова пожаловалась на угрозы в конце августа: тогда неизвестный пользователь фейсбука пообещал ей "отвертку в бок в темное время суток" в случае выхода фильма "Матильда". Журналистка освещала скандал вокруг фильма Алексея Учителя. Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм якобы оскорбляет чувства верующих.