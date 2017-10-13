Крупнейшая сеть кинотеатров вернула "Матильду" в прокат

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" покажут фильм Алексея Учителя "Матильда", от проката которого ранее она отказалась по соображениям безопасности. Об этом в пятницу, 13 октября — за неделю до премьеры картины – сообщила пресс-служба объединенной сети кинотеатров.

Решение принято по результатам работы правоохранительных органов, которые приняли меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма, говорится в сообщении.

"Синема парк" и "Формула кино" объявили о решении не показывать "Матильду" после неоднократных угроз так называемых православных активистов поджигать кинотеатры, которые будут демонстрировать фильм.

Премьера фильма назначена на 26 октября. Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм якобы оскорбляет чувства верующих. Иностранные исполнители главных ролей - немецкий актер Ларс Айдингер и польская актриса Михалина Ольшанская - отказались приехать в Россию на премьеру картину из соображений безопасности.

В пятницу стало известно о том, что российские телеканалы без объяснения причин отказались рекламировать фильм "Матильда" и вернули деньги, заплаченные им за рекламу. Об этом рассказал Русской службе Би-би-си режиссёр Алексей Учитель. ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду" на телеканалах холдинга. На НТВ посоветовали обращаться к продавцу рекламы - в Национальный рекламный альянс. Однако там отказались от комментариев, сообщает "Интерфакс".