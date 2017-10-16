Ирак: в районе Киркука столкновения курдов с правительственными войсками

Представители иракской армии заявили, что ведут наступление на курдские объекты в северной провинции Киркук и захватили ряд позиций у курдских бойцов. В сообщении иракской армии говорится, что проправительственные силы взяли под свой контроль мосты, дороги и другие объекты инфраструктуры, в том числе объекты газового хозяйства, электростанции, а также полицейский участок к югу от города Киркук.

Представитель курдских сил бригадный генерал Бахзад Ахмед подтвердил, что федеральные силы захватили промышленные районы к югу от Киркука в ходе боев, которые привели к многочисленным жертвам. Ранее иракское правительство заявило, что провело операцию в районах Киркука, захваченных бойцами курдских отрядов Пешмерга в 2014 году, когда джихадисты из экстремистской группировки "Исламское государство" наступали в северном Ираке.

Все это произошло через три недели после того, как в Курдистане прошел референдум о независимости, который Багдад назвал незаконным. Представители курдов заявили, что жители в подавляющем большинстве проголосовали за независимость Курдистана.

Переговоры, состоявшиеся 15 октября между представителями курдов и властями Ирака, не смогли преодолеть противостояние, поскольку курдские лидеры отвергли требования правительства Багдада отказаться от результатов референдума.