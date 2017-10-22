Клезмер: оркестр для веселий и торжеств

Хедлайнеры тридцать девятого выпуска программы "Музыка на Свободе" – исполнители, работающие в стиле клезмер, это традиционная музыка восточноевропейских евреев. Рок-критик Артемий Троицкий изучает еврейское музыкальное наследие.​

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"Клезмер" – слово еврейское, с одного из еврейских языков, идиша, переводится буквально как "музыкальные инструменты". Исполнялся клезмер в основном на свадьбах и танцах. Клезмер-ансамбли назывались "капелья", музыканты назывались "клезмим", и существовала эта музыка еще столетие назад повсюду, где проживала в Восточной и Центральной Европе еврейская диаспора. Представлю клезмер в исполнении самой известной на сегодняшний день клезмер-группы. Это американцы из Нью-Йорка, под названием The Klezmatics, – композитор Мэтт Даррьо, трубач Фрэнк Лондон, скрипач и вокалистка Лиза Гуткин, там еще некоторое количество народу всякого есть. Новейший альбом The Klezmatics, десятый по счету, называется "Еретики". Вот титульная песня:

Инструментарий клезмер-групп довольно стандартен – скрипка, цимбалы, кларнет, аккордеон, несколько менее распространены тромбон, труба и пианино, плюс, естественно, вокал. Вот еще один клезмер, на этот раз в исполнении голландской группы, пожалуй, второй по известности в Голландии. Самая известная в Нидерландах клезмер-группа называется Amsterdam Klezmer Band, но у них в последнее время ничего новенького не выходило. Зато вышел альбом Babel Fish ("Вавилонская рыба") у группы Amariszi с солисткой Мэрль Симонс, одна из песен называется Het Vertrek.

Теперь представлю вам клезмер из Канады, из Монреаля, группа под названием Kleztory. Во главе группы стоит человек явно бывшего советского происхождения, поскольку зовут его Айрат Ишмуратов. Последний по времени записи альбом Kleztory называется Nigun, "Мелодия". Из этого альбома я отобрал песню Im Eshkachech. Сочинена она в позапрошлом веке неким раввином, но теперь исполняется на светский лад.

Вообще клезмер – музыка нерелигиозная. Может быть, поэтому в государстве Израиль она, как это ни странно, не имеет такого успеха, как в Европе и Северной Америке. Клезмер как музыкальный жанр получил признание только в конце 70-х годов прошлого века – до этого как-то этой музыкой никто активно не занимался, была она мало кому известна, за исключением отдельных исследователей. Потом все-таки этно-музыковеды жанр этот вытащили, многие из них занимались полевыми исследованиями в Молдавии, Румынии, Венгрии, на территории бывшей Югославии, где до Второй мировой войны существовали большие еврейские общины, и клезмер-групп в мире появилось довольно много.

Следующий участник программы – группа Klezmeyers из Германии. В Германии вообще довольно много клезмер-ансамблей, это одна из самых активных в смысле развития стиля стран. Во главе группы кларнетист Франциско Орсу, также там играют гитарист Роберт Кеслер и басист Дэвид Хаген. Совсем недавно Klezmeyers выпустили альбом Moravica.

Клезмер оказал довольно сильное, хотя и подспудное влияние на многие другие жанры. Во всяком случае, и в джазе мы можем услышать элементы клезмера, и в поп-музыке, и в эстрадных песнях, потому что еврейская традиция, конечно, распространилась через композиторов-евреев повсюду. Отголоски клезмера можно услышать повсюду – от мелодий Джорджа Гершвина до песен Исаака Дунаевского.

Так же как в некоторых русских народных и в цыганских песнях, в клезмере часто меняется (причем радикально меняется) темп во время исполнения. Скажем, начинается песня медленно, потом идет быстрее, потом еще быстрее, потом вдруг замедляется... Это связано с тем, что клезмер исторически исполнялся в основном на свадьбах и других торжествах. Музыканты подстраивались под настроение гостей праздника: когда танцоры уставали, ансамбль замедлял темп, когда публика входила в раж – ритм, напротив, убыстрялся.

Сейчас представлю вам своеобразный вариант клезмера, этот музыкальный проект называется Andrea Pancur Alpen Klezmer. Это довольно экзотическая смесь альпийской музыки с клезмером, "клезмер-йодль", так сказать. Группа Andrea Pancur Alpen Klezmer – из Баварии, возглавляет ее вокалистка Андреа Панкур. С нового альбома "Альпийского клезмера", который называется Zum Meer, я выбрал песню Di Humpn mit Wein, "Бокал вина". Текст, кстати, принадлежит перу Гирша Блоштейна, еврейского активиста-коммуниста из Советского Союза.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 39):

1. Duke Garwood (UK). Coldblooded, LP Garden of Ashes

2. La Féline (France). Gianni, LP Triomphe

3. Láznē Kobalt (Czech Republic). Valka, LP Lustry v zemerteseni

4. The Gift (Portugal). Big Fish, LP Altar

5. The Klezmatics (USA). Apikorsim, LP Apikorsim

6. Amariszi (Holland). Het Vertrek, LP Babel Fish

7. Kleztory (Canada). Im Eshkachech, LP Nigun

8. Klezmeyers (Germany). Schmetterlingshimmel, LP Moravica

9. Andrea Pancur Alpen Klezmer (Germany). Di humpn mit Wein, LP Zum meer

10. Einar Stray Orchestra (Norway). Last Lie, LP Dear Bigotry

11. She Makes War (UK). 5000 miles, LP Direction of Travel

12. Mike Cooper (UK). Guayaquil to Tully, LP Raft