Расстрига на госзаказах. Тайный зять Геннадия Тимченко

Гавриил Фролов, владелец группы компаний "Горка", которая получает заказы государства на выполнение крупнейших строительных и инфраструктурных проектов, оказался монахом-расстригой, бывшим иеродиаконом и экономом подворья Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге. Уход Фролова из монашества предшествовал его возможной женитьбе на старшей дочери Геннадия Тимченко – "короля госзаказов", одного из ближайших друзей Владимира Путина и фигуранта санкционных списков США и ЕС, куда он попал за подрыв территориальной целостности Украины.

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ГК "Горка" с 2020 года – это новое название компании "ГорКапСтрой", созданной в 2006 году бизнесменом Александром Лавленцевым. Лавленцев вместе с Тимченко был совладельцем еще одной крупной компании-застройщика, АРКС, также получавшей миллиардные госзаказы. Во многом благодаря этому активу Геннадий Тимченко из года в год попадал в рейтинг "королей госзаказа" журнала Forbes. Владельцем же "Горки" до недавнего времени был сын Александра Лавленцева Владимир, он же в 2013–2014 годах – вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ и участник скандала 2019 года со срывом строительства подстанций для "Ленэнерго".

Среди проектов ГК "Горка" – строительство новых дорог и развязок в Москве, проектирование скоростной трассы Москва – Казань, реконструкция нескольких павильонов ВДНХ, Пироговской больницы, а также "проектирование и адаптация концепций ведущих международных архитектурных бюро для культурных кластеров в четырех регионах страны – филиалов Большого и Мариинского театров, консерватории им. П. А. Чайковского, Русского музея и Третьяковской галереи", говорится на сайте группы компаний и на сайте Восточного экономического форума 2022 года, партнером которого является "Горка".

Самый громкий и уже ставший скандальным проект "Горки" – реконструкция СКК "Петербургский", вернее, строительство на его месте нового ледового стадиона "СКА-Арена" к чемпионату мира по хоккею 2023 года. О том, что администрация Санкт-Петербурга отдала контракт на это строительство "Горке", стало известно в декабре 2020 года. Незадолго до этого Владимир Лавленцев ушел на работу в "Стройтрансгаз" Тимченко, а практически единоличным (доля 90%) владельцем "Горки" вместо него в августе 2020-го стал человек по имени Гавриил Фролов.

К этому моменту уже произошло два события, связанных со строительством стадиона: при сносе СКК "Петербургский" произошло обрушение, в результате которого погиб 29-летний рабочий Матвей Кучеров. Кроме того, общая стоимость реконструкции стадиона и строительства на его месте "СКА-Арены" выросла с 25 миллиардов рублей до почти 40 миллиардов. Вряд ли это помешает реализации проекта: Геннадий Тимченко не только возглавляет совет директоров КХЛ, но и играет в хоккей с Владимиром Путиным.

Когда Фролов возглавил "Горку", редакторам деловых СМИ написать о нем было нечего: до этого момента о бизнесмене с такой фамилией не было известно почти ничего. Пришлось довольствоваться сухим языком выписок из реестра юридических лиц. Там Фролов с 2014 года числился как соучредитель ООО "Акантус Ателье", а с 2016 – как владелец 50% доли в фирме со схожим названием "А-Ателье". "Акантус" специализируется на изготовлении иконостасов и храмовой мебели. На первом месте в портфолио компании – внутреннее убранство часовни Новомучеников и Исповедников Российских в подворье Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге. "А-Ателье", как следует из копирайта на сайте "Акантуса", является аффилированной с ним компанией. Соучредителем "Акантуса" и "А-Ателье", согласно базе юридических лиц "Контур.Фокус", является все тот же бывший вице-губернатор Владимир Лавленцев. Еще одна работа, которой гордится "Акантус", также ведет на Валаам – это часовня Сергия Радонежского, уже на самом острове:

"Акантус Ателье", впрочем, зарабатывает деньги не только отделкой церквей: компания делает мебель на заказ для дома, а в ее вакансиях (уже закрытых) написано о "возможности работы в новом развивающемся направлении компании по эксклюзивной отделке VIP-зон крупных общегородских и федеральных объектов".

Так поиски загадочного Гавриила Фролова заставили Радио Свобода обратить особое внимание и на Валаамский монастырь, и на его петербургское представительство.

"Иеродиакон Гавриил (Фролов) – эконом, помощник начальника подворья. Коммуникабельный человек, он проводит множество встреч со строителями, подрядчиками, чиновниками, решая вопросы восстановления и функционирования подворья", – написано на сайте Валаамского монастыря в статье о его петербургском подворье. Это – одно из трех упоминаний Фролова-монаха в интернете. Второе – строчка в списке зачисленных в 2010 году на 1 курс заочного отделения Санкт-Петербургской духовной семинарии. В их числе – "Гавриил (Фролов) Виктор Борисович, монах", то есть монашеский постриг будущий иеродиакон на тот момент уже принял. Единственную фотографию лица Фролова-иеродиакона в фас нам удалось найти в сообществе петербургского подворья Валаамского монастыря в социальной сети "ВКонтакте". Она была сделана в 2011 году вскоре после праздника Пасхи.

Хотя настоящее имя монаха Гавриила – Виктор, мы предположили, что он мог сменить его и оказаться тем самым таинственным бизнесменом Гавриилом Фроловым, о биографии которого ничего не известно.

Найти фотографии Гавриила Фролова, ставшего в 2020 году владельцем ГК "Горка", также оказалось непростой задачей. Единственное его упоминание на сайте самой "Горки" и в ее соцсетях – это состоявшееся в конце января 2021 года в Мариинском театре "рабочее совещание по объекту культурно-образовательного комплекса в Кемерово", для которого "Горка" подготовила проектную документацию. Гавриил Фролов на фото, как следует из таблички на столе, – второй слева, в маске.

Радио Свобода обратилось в пресс-службу Мариинского театра с просьбой предоставить другие фотографии этой встречи. Так мы получили снимки, из которых следует, что иеродиакон Гавриил Фролов из петербургского подворья Валаамского монастыря и владелец "Горки" – это один и тот же человек. Сходство заметно невооруженным взглядом, но подтверждается и при анализе фотографий сервисом Azure Cognitive Services компании Microsoft. Несмотря на почти 10-летнюю разницу между снимками, оно составляет внушительные 0,88 от максимальной единицы (для утверждения о том, что на двух фотографиях один и тот же человек, достаточно 0,7).

Получив фотографии совещания в Мариинском театре, мы загрузили фрагмент с лицом Гавриила Фролова в платный сервис распознавания лиц PimEyes. Так нам удалось найти еще одну его фотографию, случайно попавшую в открытый доступ: она была сделана в сентябре 2020 года в Сочи на международном форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве". На бейдже написаны имя и фамилия – Гавриил Фролов. На сайте форума его фамилия ни разу не упоминается. Сравнение этой фотографии со снимком иеродиакона Гавриила также показывает полное сходство

Геннадий Тимченко и его супруга Елена активно участвуют в восстановлении Валаамского монастыря через специальный благотворительный фонд. Цель этого фонда – "сохранить уникальный архитектурный комплекс и красоту природы Валаама для будущих поколений". Правда, поколению нынешнему, если речь не идет о послушниках монастыря, приходится покидать любимые места: людей лишают работы и жилья, переселяя вопреки их воле в находящийся на материке город Сортавала. В это же время на Валааме, как показало расследование издания 7X7 в 2017 году, госкомпаниями строятся помпезные церковные и светские сооружения, на которые государство тратит десятки миллиардов рублей. Не раз ездил на Валаам и Владимир Путин, в том числе в сопровождении загадочной спутницы, чья неразгаданная личность летом 2017 года взбудоражила пользователей соцсетей.

В какой момент иеродиакон Гавриил Фролов ушел из монашества в бизнес, точно сказать нельзя – можно лишь предположить, что это произошло не раньше 2014 года. Гендиректором основанного в этом году ООО "Акантус Ателье" с первого дня был Гавриил Борисович Фролов с номером ИНН 471909648660, в 2016-м он же стал единственным учредителем компании, а в 2019-м владельцем "Акантуса" стал человек с такими же именем, фамилией и отчеством, но с другим номером налогоплательщика – 780450871520. Этот же ИНН указан в базах юридических лиц у Гавриила Фролова, владеющего "Горкой". ИНН в России присваивается один раз на всю жизнь и не меняется ни при смене имени, ни при смене фамилии. Фролов мог после ухода из монастыря сменить свое паспортное имя с Виктора на полученное при постриге и уже привычное ему "Гавриил", но если он при этом получил и новый ИНН, это является нарушением закона.

Тот факт, что Гавриил Фролов из "Акантус Ателье" и из ГК "Горка" – это действительно бывший иеродиакон, подтверждается данными сервиса GetContact, который показывает, как абоненты записаны в телефонных книгах других людей. Номер мобильного телефона, указанный в базах данных юридических лиц как номер ООО "Акантус Ателье", записан как "Виктор-Гавриил Эконом", "Гавриил Монах" и "Отец Гавриил".

"Иеродиакон – это монах, который рукоположен в сан диакона. Он приносит обеты безбрачия, бедности и послушания. У иеродиакона всегда есть перспектива стать и священником, и епископом, и патриархом – любой патриарх или епископ когда-то обязан был быть иеродиаконом. Эконом подворья Валаамского монастыря – это огромный объем работы и проходящих через него денег, учитывая, что на Валааме все восстанавливалось практически с нуля, – рассказывает священник и историк церкви Яков Кротов. – Насколько часто люди уходят из монашества? В принципе, это скандал, поскольку обеты даются пожизненно. Это средневековый взгляд на жизнь: враг навсегда, монах навсегда, царь навсегда, и уйти ты никуда не можешь. Но в современном мире, конечно, все по-другому: бывали случаи, когда епископы уходили и женились, когда уходили из игуменов, тем более – из иеродиаконов. В 1996 году, когда был "табачный скандал", один из архиереев, организовывавший безакцизные поставки табака и алкоголя в Россию, просто уехал из России в США и живет там как частное лицо. Имя "Гавриил" Виктор Борисович Фролов, скорее всего, взял именно при постриге в монахи, а когда ушел – возможно, решил сделать его и своим паспортным именем. Какой-то церемонии выхода из монашества нет, хотя формально ему должны были дать бумагу о том, что он лишается права носить подрясник, совершать священнодействия и должен покаяться в содеянном. Думаю, что такую бумагу где-то написали, но вряд ли даже посылали ему. Обряд расстрижения есть у католиков, в православии его практиковали редко. Это выглядело как своего рода гражданская казнь: человека ставили, последовательно снимали с него облачение и удаляли из храма, причем приводили и уводили его солдаты-караульные. До революции 1905 года это было своего рода "административным правонарушением", в рамках церкви, конечно. Из монашества уходили редко".

Обеты бедности и послушания, вероятно, не единственные, которые Гавриилу Фролову пришлось нарушить. Как удалось выяснить Радио Свобода, вскоре после выхода из монашества он мог жениться на старшей дочери самого Геннадия Тимченко, не менее загадочной личности, чем сам бывший монах.

Бывший монах и дочь миллиардера

"О старшей дочери [Геннадия Тимченко] Наталье известно немного: она выпускница Оксфорда, специалист по английской литературе, в настоящее время живет в России и работает в киноиндустрии", – писал в 2018 году деловой портал Finparty в статье о наследницах российских миллиардеров. В отличие от своей младшей сестры Ксении, открыто участвующей в семейном бизнесе Тимченко и вышедшей замуж за сына бывшего министра транспорта РФ Глеба Франка, публичной информации о Наталье, кроме кочующих из издания в издание слов об Оксфорде, не найти. Про Оксфорд рассказал в интервью ТАСС сам Геннадий Тимченко в 2014 году: "Наталья, наша старшая, окончила Оксфорд, но несколько лет назад вернулась в Россию, решив, что хочет реализовать себя здесь", – сообщил миллиардер и сразу перешел к куда более подробному рассказу про младшую дочь, Ксению.

Радио Свобода удалось восстановить некоторые детали биографии старшей дочери Тимченко и объяснить, как именно она может быть связана со стремительным карьерным взлетом бывшего валаамского монаха.

Сделать это нам удалось благодаря всего двум строкам в списке VIP-клиентов одной из самых дорогих петербургских частных клиник, который Радио Свобода получило от источника в виде снимка экрана администраторской системы. Одно из этих двух имен – Наталья Геннадиевна Браунинг, родившаяся 11 ноября 1978 года. Мы обратили внимание, что запрос "Наталья Браунинг дочь Тимченко" использовался в "Яндексе", хотя и не выдает никаких конкретных ссылок. Тем не менее нам удалось подтвердить, что так действительно зовут старшую дочь российского миллиардера.

Согласно выписке из регистра England & Wales, Civil Registration Marriage Index, 1916-2005, полученной через сервис FamilySearch (ссылка, для доступа нужна бесплатная регистрация), в ноябре 2002 года в районе Кенсингтон и Челси в Лондоне был зарегистрирован брак: Natalia G Timtchenko вышла замуж за человека по имени Peter G F Browning. Единственный человек с таким именем и инициалами, которого удалось обнаружить Радио Свобода в открытых базах Великобритании, – Питер Гэйвин Фолис Браунинг, ровесник Натальи и выпускник того же Оксфордского университета по отделению современного языкознания. Питер Браунинг – учредитель двух пиар-агентств, одно из них, Browning Environmental Communications, предлагает услуги по коммуникации на стыке экологи, климатической повестки и энергетики.

То, что Наталья Тимченко действительно взяла фамилию Браунинг, следует из официального сообщения регистратора Люксембурга, опубликованного 28 июля 2012 года. Тогда Геннадий Тимченко передал пакеты акций зарегистрированной в княжестве компании SOGECO PARTICIPATIONS SARL членам своей семьи – Елене и Ивану Тимченко, Ксении Франк, а также Наталье Браунинг, родившейся 11 ноября 1978 года в Санкт-Петербурге (в то время Ленинграде). Дата рождения совпадает с датой в списке клиентов российской клиники. Из этого же сообщения следует, что на момент передачи акций Наталья Браунинг имела подданство Великобритании, адрес в Лондоне в том самом районе Кенсингтоне и Челси (27 Barkston Gardens), кроме того, была разведена.

Дом, в котором находится лондонская квартира старшей дочери Геннадия Тимченко:

Всего через несколько дней после передачи акций вышло то самое пространное интервью Тимченко агентству ТАСС, в котором он заявил, что Наталья "несколько лет назад вернулась в Россию", чтобы реализовывать себя на родине. Оставшаяся от первого мужа фамилия старшей дочери Тимченко дает возможность выяснить, в чем могла заключаться эта реализация. Согласно базе "Контур.Фокус", Наталья Геннадиевна Браунинг в 2010 году стала единственным учредителем ООО "Степь Продакшнс", что подтверждает кочующую из одной биографической справки в другую информацию о "работе в киноиндустрии". Эта фирма, в 2020 году переписанная на другого человека, практически не оставила следов деятельности, не считая опубликованной в нескольких местах видеозаставки – к так и не вышедшему документальному фильму "Мгла". Подтверждается открытыми источниками и интерес дочери Тимченко к литературе – она училась по этой специальности в платной аспирантуре СПБГУ.

В 2014 году Наталья Геннадиевна стала единственным учредителем еще одного юридического лица – той самой мастерской деревянной мебели "Акантус Ателье", генеральным директором которой был назначен Гавриил Борисович Фролов. Дочь Тимченко вышла из учредителей "Акантуса" в июне 2016 года, когда Гавриил Фролов стал единственным владельцем компании. В 2017 году владельцем "Акантуса" стал Михаил Борисович Фролов (предположительно, родной брат Гавриила), а в 2020 году учредителями в равных долях стали Гавриил Фролов (уже с новым ИНН) и ставленник Тимченко Владимир Лавленцев.

Связь дочери миллиардера Натальи Браунинг и бывшего монаха Гавриила Фролова могла не ограничиться совместным бизнесом. На это указывает еще одна строка из упомянутого списка вип-клиентов петербургской клиники: это дочь Натальи Браунинг, родившаяся через несколько месяцев после того, как Наталья вышла из состава "Акантуса". Отчество девочки – Гавриловна.

В базе авиаперелетов, полученной Радио Свобода через систему Seamless Horizon аналитической компании C4ADS, мы обнаружили, что Гавриил Фролов совершил как минимум два совместных перелета с "Натальей Броынинг" (так транскрибируется фамилия Browning в системах бронирования), дата рождения которой совпадает с датой рождения старшей дочери Геннадия Тимченко. В сентябре 2015 года они возвращались одним рейсом из кипрского города Пафос в московский аэропорт Внуково, а в декабре того же года, примерно за 9 месяцев до рождения дочери Натальи с отчеством "Гавриловна" – из Хельсинки в Шереметьево. Во втором случае "Броынинг" и Гавриил Фролов помечены в системе как летящие вместе.

Раскрытая загадка бывшего монаха, ставшего владельцем крупнейшей строительной компании, – не единственное, что можно узнать из списка VIP-клиентов клиники, попавшего в распоряжение Радио Свобода. Что это за клиника? Речь идет о медицинском центре "Согаз", которым управляет Владимир Баранов, бизнес-партнер старшей дочери Владимира Путина Марии.

Об этой клинике как о месте, где проходили лечение раненые в Сирии и Ливии бойцы "ЧВК Вагнера", еще в январе 2020 года писало агентство Reuters. В следующем расследовании Радио Свобода расскажет о том, как именно это происходило; почему клинику на Малой Конюшенной улице без преувеличения можно назвать "клиникой кооператива "Озеро"; кроме того, мы приоткроем завесу тайны еще над одной строго засекреченной сферой деятельности клиники – в рамках которой пациенты проходили обследования под кодом "женский спорт".

В отправленном по электронной почте письме Радио Свобода попросило представителей ГК "Горка" подтвердить или опровергнуть тот факт, что владелец компании Гавриил Фролов является бывшим иеродиаконом петербургского подворья Валаамского монастыря и супругом Натальи Браунинг. Ответа мы не получили. Номер мобильного телефона Гавриила Фролова, указанный как номер ООО "Акантус Ателье", на момент публикации этого материала, как следует из сообщения автоответчика, "не обслуживался".