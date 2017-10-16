Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен обжаловать решение мирового суда в Москве, который обязал компанию выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Штраф присудили за отказ администрации Telegram передать ФСБ России ключи для расшифровки сообщений пользователей.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Дуров отметил, что требования ФСБ нереализуемы технически и противоречат статье конституции России о тайне переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

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"Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией", - пишет Дуров.

Ранее сообщалось, что у представителей Telegram есть десять дней на обжалование решения суда. В случае если оно будет признано законным, Роскомнадзор должен дать мессенджеру не менее 15 дней на исполнение требований закона о передаче ключей ФСБ. По истечении этого срока мессенджер может быть заблокирован на территории России.

Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена летом 2016 года после принятия "антитеррористических" законов, так называемого "пакета Яровой".