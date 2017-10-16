Кто-то еще хочет в империю?

В Киргизии победил на президентских выборах кандидат от Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков. Его поддерживал экс-глава государства Алмазбек Атамбаев. Москва соблюдала дистанцию и не проявляла активно своей позиции, как это было неоднократно в истории с Украиной. Есть ли у России настоящие друзья, готовые не только на словах поддерживать Москву, но и на деле, к примеру, официально признать Крым частью России или воевать с оружием в руках за интересы партнера?

В программе "Грани времени" - ветеран войны в Афганистане, член "Единой России", сенатор Франц Клинцевич, публицист Аркадий Дубнов.

Ведущий - Мумин Шакиров