Ученые зафиксировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд

Ученые впервые в истории зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд – сверхплотных космических объектов массой с Солнце и размером с Москву. Как сообщает издание N+1, слияние звезд произошло 17 августа на расстоянии в 130 миллионов световых лет от Земли. Раньше ученые фиксировали только гравитационные волны от столкновений черных дыр, а излучение от них приходило с расстояний в миллиарды световых лет.

Обнаружение гравитационных волн в 1916 году предсказал Альберт Эйнштейн. В 2017 году за изучение гравитационных волн американские ученые Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн получили Нобелевскую премию по физике. Ученые использовали гравитационно-волновую обсерваторию LIGO. Она же позволила зафиксировать гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд.

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