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В Перми на 10 суток арестован Павел Новиченко, волонтёр штаба Навального

Гражданская акция 7 октября в Москве. В тот же день состоялись подобные акции в других городах

Свердловский районный суд Перми 16 октября арестовал на 10 суток Павла Новиченко, волонтера штаба Алексея Навального. Ему инкриминируется "проведение несогласованного мероприятия" двумя днями ранее. Об этом активист сообщил изданию ОВД-Инфо.

Троих волонтеров, включая Павла Новиченко, и сотрудницу штаба Наталью Вавилову задержали 14 октября. Тогда сторонники Навального приехали к зданию "Пермэнерго", чтобы провести агитационную прогулку, так как пикет им не согласовали.

Полицейские, ожидавшие активистов, задержали их. Новиченко и Вавилову оставили в отделе полиции до суда. На них были составлены протоколы за "проведение несогласованного публичного мероприятия".

"Нас было трое в камере, когда всего два места. Один задержанный спал на полу, а потом спали по очереди", — рассказал Новиченко про пребывание в ОВД. По его словам, Наталью Вавилову в суд конвоировали мужчины, а не женщины, как положено по закону.

Заседание по делу Вавиловой за несостоявшуюся прогулку с газетами перенесли на 25 октября. Задержанному 14 октября волонтеру штаба Андрею Федотову дали 35 часов общественных работ за акцию 7 октября.

Ранее, 12 октября, Новиченко уже задерживали за участие в акции 7 октября и агитацию перед ней. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Вавилову задерживали 8 октября, ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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