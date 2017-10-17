Саакашвили на акции в Киеве призвал Порошенко уйти в отставку

Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко уйти в отставку. Об этом политик заявил на митинге у здания Верховной Рады в Киеве 17 октября. Саакашвили объявил, что акция может стать бессрочной, если до конца дня парламент не примет закон об отмене депутатской неприкосновенности. Среди других требований протестующих – изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Организаторы утверждают, что в митинге принимают участие более пяти тысяч человек. Акции проходят и в других городах страны. Помимо "Руха новых сил" Саакашвили протест поддержали около десяти политических сил. За порядком в центре Киева следят более трех с половиной тысяч сотрудников правоохранительных органов, центр города перекрыт.

Президент Петр Порошенко утром в срочном порядке внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Депутаты заявили, что готовы выполнить требования участников всеукраинской акции протеста. Группа парламентариев заблокировала работу согласительного совета Рады, призывая отложить рассмотрение медицинской реформы и немедленно обсудить отмену неприкосновенности.