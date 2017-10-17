В Киеве оппозиция вместе с Саакашвили вышла к Верховной Раде

Лидер "Руха новых сил", третий президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили и его соратники почти из десяти политических сил и движений, в том числе, из партий "Самопомощь" львовского мэра Андрея Садового, "Батькивщины" Юлии Тимошенко, "Гражданской позиции" экс-министра обороны Анатолия Гриценко и праворадикальных "Свободы" Олега Тягнибока и "Национального корпуса" Андрея Билецкого проводят под стенами Верховной Рады акцию "Всеукраинский сбор" за "большую политическую реформу". Численность демонстрантов, по данным организаторов, не менее пяти тысяч человек, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Правительственный квартал и Верховная Рада оцеплены сотрудниками правоохранительных органов. Вокруг здания парламента двойное кольцо полицейских и нацгвардейцев.

Участники оппозиционного митинга на площади Конституции перед Радой выдвигают три требования к украинской власти: создание антикоррупционного суда, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона (отмена мажоритарной системы и переход к открытым партийным спискам, сейчас действует смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов).

Депутаты Рады - участники акции заявили, что внесут все поднятые на митинге вопросы на рассмотрение парламентариев во второй половине дня 17 октября.

Саакашвили как ключевое лицо акции протеста обнародовал и собственные требования: начать бескомпромиссную борьбу с коррупцией, Петру Порошенко выставить на открытую продажу его активы; обновить состав Центральной избирательной комиссии Украины (у 13-ти из 15 членов Центризбиркома истек семилетний срок полномочий); снизить тарифы на энергию для населения. "Если вы проигнорирует эти полностью справедливые требования народа, то граждане будут иметь право требовать от вас уйти", - подчеркнул Саакашвили, обращаясь не только в целом к украинской власти, но и лично к главе государства.

Накануне на Вече антикоррупционных сил в Харькове лидер "Руха новых сил" заявил, что украинские власти попытаются его устранить. "Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать... даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", - отметил политик.

Примерно в это же время Служба безопасности Украины сообщила, что во время массовых акций 17 октября радикально настроенные лица готовились осуществить провокации, планировали применить стрелковое оружие. Вечером 16 октября украинские телеканалы показали видео СБУ, на котором запечатлены, как утверждается, соратники Саакашвили и изъятое у них оружие. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что к финансированию акций протеста 17 октября могут иметь отношения кум российского президента, лидер движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук и российский олигарх Константин Григоришин. Среди финансистов протестов в президентском окружении называют и опального украинского олигарха Игоря Коломойского. Сам Саакашвили назвал такие предположения "бредом" и заявил, что " никогда не пойдет на сделку с олигархами".

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатского иммунитета. Соответствующий документ предусматривает, в частности, внесении изменений в статью 80 Конституции Украины. Как отмечается в пояснительной записке, данный вопрос "до сих пор остается нерешенным" и "не потеряло актуальности".

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши. В конце сентября суд во Львовской области признал бывшего губернатора Одесской области виновным в незаконном пересечении украинской границы и назначил ему штраф, а до этого, 11 сентября, Саакашвили обратился в государственную миграционную службу Украины с просьбой о политическом убежище.