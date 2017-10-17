В Испании признан нелегитимным закон о референдуме в Каталонии

Конституционный суд Испании признал нелегитимным принятый правительством Каталонии 6 сентября закон о проведении референдума о независимости.

Ранее суд приостановил действие этого закона, но Каталония 1 октября всё же провела референдум, 90 процентов участников которого проголосовали за выход из состава Испании. Мадрид объявил голосование незаконным.

Центральные власти предоставили лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону срок до 19 октября, в который он может изменить решение о выходе из состава Испании. В ином случае правительство страны угрожает введением прямого правления в автономии.

Однако во вторник представитель правительства Каталонии заявил, что автономная область не откажется от независимости.

В этот же день министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что вчерашний арест двух лидеров движения за независимость был правовым, а не политическим решением.

Это заявление стало ответом на твит Карлеса Пучдемона о появлении в Испании политзаключённых.

В понедельник Верховный суд Испании арестовал члена Каталонской национальной ассамблеи Жорди Санчеса и активиста группы Omnium Cultural Жорди Кушараиста - по подозрению в провокационных действиях, в том числе в призывах к демонстрациям через интернет. В твиттере Omnium Cultural было выражено возмущение арестом лидеров и говорится, что выступления против центральной власти будут продолжены. "Вы не можете посадить в тюрьму целый народ", - написали активисты.



