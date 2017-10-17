Сочинские фестивали Владимира Путина. Эфир в 19:05

Политологи Станислав Белковский и Кирилл Рогов, а также председатель "Открытой России" Александр Соловьев о том месседже, который президент РФ хочет донести до иностранцев на форумах в Сочи. Ведущая Елена Рыковцева

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