Сочинские фестивали Владимира Путина. Эфир в 19:05

"Валдайский форум" и "Всемирный фестиваль". Зачем президенту РФ иностранцы?
Политологи Станислав Белковский и Кирилл Рогов, а также председатель "Открытой России" Александр Соловьев о том месседже, который президент РФ хочет донести до иностранцев на форумах в Сочи. Ведущая Елена Рыковцева
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