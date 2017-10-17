Почти полностью освобожден от боевиков город Марави на Филиппинах

Филиппинский город Марави в основном освобождён от боевиков-исламистов, воюющих под флагом экстремистской группировки "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в России).

Об этом объявил во вторник президент страны Родриго Дутерте, посещая Марави, расположенный на острове Минданао, на юге Филиппин.

Ранее во вторник представитель правительственной армии сообщил, что в городе остаются до 30 боевиков, удерживающих 20 заложников.

Бои в Марави шли 5 месяцев. За это время погибли более 160 военнослужащих. Были убиты свыше 800-а боевиков, освобождены 1700 заложников. Из-за боевых действий в городе и окрестностях свои дома покинули более 350 тысяч человек. По данным СМИ, восстановление Марави может обойтись в миллиард долларов.



