В Киеве между митингующими и полицией начались столкновения

В центре Киева начались столкновения между протестующими и правоохранительными органами. Потасовка произошла у здания Кабинета министров Украины. Полиция применила слезоточивый газ. Сообщается о нескольких пострадавших, среди которых один полицейский. Украинская служба Радио Свобода ведет прямую трансляцию с митинга.

Активисты пытались пронести к Верховной Раде палатки, минуя рамки мелаллоискателей. После этого митингующие сломали забор и началась потасовка с полицейскими, сообщает агентство "Интерфакс". В итоге у парламента все же установили несколько палаток. Ранее участники акции забросали яйцами депутата партии Блок Петра Порошенко.

В Киеве и других городах страны проходят акции с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По данным организаторов, в центре Киева собрались до десяти тысяч человек. Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге призвал президента Украины Петра Порошенко уйти в отставку.