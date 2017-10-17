"Агора" представит интересы Павла Дурова и Telegram в суде

Международная правозащитная группа "Агора" представит компанию Telegram в российском суде. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров на своей странице "ВКонтакте".

Руководитель "Агоры", адвокат Павел Чиков заявил "Интерфаксу", что дело Telegram касается "сотен миллионов пользователей, а также защиты тайны переписки".

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Дуров намерен обжаловать решение мирового суда в Москве, который обязал компанию выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Штраф присудили за отказ администрации Telegram передать ФСБ России ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена в прошлом году после принятия так называемого "антитеррористического пакета законов Яровой".

В 2016 году суд по иску министерства юстиции ликвидировал "Агору", которая на тот момент была межрегиональной ассоциацией правозащитных объединений. После этого "Агора" стала международной правозащитной группой. Она регулярно публикует доклады о свободе слова в российском интернете. Юристы группы участвовали во многих резонансных делах, в том числе представляли интересы участниц Pussy Riot после приговора.