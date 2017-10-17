Поступает противоречивая информация о списке "нежелательных" СМИ

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета не составляла списков СМИ, деятельность которых может быть признана нежелательной в России, заявил возглавляющий комиссию Андрей Климов. "Мы никаких списков не составляли. Мы попросили ведомства подготовить комплекс мер для возможного ответа на дискриминацию российских СМИ на территории Америки, если чего-то не хватает в действующем законодательстве, запросить нас об этом. С тех пор ничего не изменилось", - сказал Климов "Интерфаксу" вечером во вторник, комментируя публикации на эту тему.

Ранее 17 октября агентство РБК сообщило, что комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета внесла в список СМИ, работа которых в России может быть ограничена, "Голос Америки", Радио Свобода и CNN. Всего в этом списке не более пяти СМИ, сообщило агентство РБК со ссылкой на источник в аппарате Совета Федерации и одного из членов комиссии. Агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники в парламенте сообщило, что комиссия направит предложения о введении ограничений против иностранных СМИ в Министерство юстиции после своего заседания 23 октября.

Список «нежелательных» СМИ члены Совета Федерации составляют на основе рекомендаций Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Роскомнадзора и Генпрокуратуры, уточняется в публикациях. В перечень попали средства массовой информации, которые, по мнению депутатов, «получают деньги из-за рубежа» и «вмешиваются в российскую внутреннюю политику», сообщил член комиссии по защите госсуверенитета Олег Морозов, которого процитировало агентство РБК.

11 октября в пресс-службе Минюста РФ заявили, что изучат поступившие рекомендации Совета Федерации о разработке поправок, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России - в ответ на якобы имеющие место притеснения российских журналистов за рубежом.

Незадолго до этого Радио Свобода и телеканал "Настоящее время" получили уведомления от Министерства юстиции о возможной квалификации их деятельности как иностранных агентов, в связи с чем работа этих СМИ в России может быть ограничена.

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