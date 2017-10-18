Ксения Собчак объявила о своем выдвижении на выборы президента

Ксения Собчак официально объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Телеведущая объяснила свое решение тем, что она уже 5 лет вместе с оппозиционерами и "десятками тысяч других людей" выходит на митинги и требует перемен, однако эти перемены не происходят. "Воры и коррупционеры продолжают врать, власть имущие – воровать", – заявила Собчак. По ее словам, своим участием в президентских выборах она хочет вернуть возможность проголосовать "против всех". "Ксения Собчак – кандидат против всех", – заявила телеведущая.

О том, что Собчак может выдвинуть свою кандидатуру в президенты, стало известно в начале сентября. По данным СМИ, телеведущая будет баллотироваться на пост главы государства с согласия администрации Владимира Путина. Сама Собчак отвергла договоренности с Кремлем. Оппозиционер Алексей Навальный, который также намерен участвовать в выборах президента, подверг телеведущую критике, назвав ее "карикатурным либеральным кандидатом". Собчак в ответ обвинила Навального в расколе оппозиции, предложив при этом "объединить усилия".

В эфире телеканала "Дождь" Собчак признала, что "некоторое время назад" встречалась с Путиным. По словам телеведущей, эта встреча не была связана с президентскими выборами, однако Собчак заявила Путину о своем решении. Журналистка утверждает, что Путина "не обрадовало" ее намерение. В Кремле ранее в среду заявили, что намерение Собчак участвовать в выборах "полностью подходит под положение Конституции". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков​ назвал телеведущую "талантливым человеком".