Кандидат "все против"

Ксения Собчак положила конец интриге, длившейся с августа: она подтвердила свое намерение участвовать в президентских выборах, обратившись к гражданам в эфире телекомпании "Дождь" и в письме, опубликованном газетой "Ведомости", и возмутила всех, кто надеялся увидеть в списке кандидатов не только ее, но и Навального – о том, что оппозиционера не допустят на выборы, стало известно в тот же день.

Ilya Krasilshchik

Ну, случилось наконец. Не было, впрочем, никаких сомнений. Ощущения отвратительные

Mikhail Fishman

К сожалению, применительно к российской политике уже несколько лет работает правило: все хуже, чем кажется.

​Глеб Павловский

Хосспади. 'Оно'. А за час до этого письма ему предшествовали громкие аплодисменты Пескова

Сергей Шелин

интересно, в театре марионеток повешение на ниточки куклы, вынутой из запасника, тоже считают сенсацией?

Рыклин Александр

Моя бабушка говорила, - "Бывают такие ситуации, на которые не нужно реагировать сложно и многословно. Иногда достаточно чуть скривиться и сказать - Фи"....

Судя по всему, заметку с обращением Собчак в редакции "Ведомостей" подготовили загодя - в Сети обратили внимание на то, что в адресе страницы стоит дата 30 сентября. Ранее издание The New Times утверждало, что Ксению будет консультировать на выборах акционер "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. Обнаружились и другие интересные детали: сайт нового кандидата имеет ту же "изнанку", что и сайт Дмитрия Гудкова, разработанный к муниципальным выборам.

​Темпаче!

Час с момента выдвижения Собчак:



— "Ведомостям" под эмбарго ее обращение слили еще 30 сентября (New Times писал, что на нее будет работать Кудрявцев)



— кишки сайта унаследованы с проекта Гудкова/Каца по муниципальным депутатам



— выдвигаться она планирует вообще хз когда, потому что есть сайты sobchak24.com и sobchak2024.com



— Ну и запись первого обращения НА КУХНЕ это как-то вообще слишком низко даже для моего сексизма

Демьян Кудрявцев уже опроверг информацию о своей причастности к предвыборной кампании Ксении Собчак:

Это все чистой воды fake news. Я действительно с ней разговаривал, потому что «Ведомости» о ней написали. Я сказал, что, если будет что ответить, то ответишь. Я дружу с Ксенией Собчак. Я не занимаюсь предвыборными технологиями

Что до Дмитрия Гудкова, совпадение "начинки" сайта Собчак с его сайтом он пояснил тем, что программная часть сайта частично принадлежит Виталию Шклярову - тому самому политтехнологу, который и будет консультировать Ксению в ходе будущей кампании.​

Дмитрий Гудков

Первое. Пусть цветут сто цветов. Я за допуск всех кандидатов - Навального, Собчак, Явлинского.

Имеет Ксения право выдвигаться? – Имеет. Если и ее аудитория узнает, что «Путин – вор», – тем лучше. Весь вопрос в том, захочет ли Ксения это сказать или изобразит «конструктивную оппозицию». Уверен, она это понимает.

Второе. О связи сайта «Гудков.ру» с сайтом Ксении Собчак (о чем пишет Александр Литреев). Есть движок сайта, то есть технология, при помощи которой удобно набирать волонтеров и управлять кампанией. Движок был создан нашим штабом еще на моей кампании в 2016 году. Право на продажу лицензии на этот движок и его составные части (а не сайт) имеет в том числе политтехнолог Виталий Шкляров. Мы его нанимали на мои выборы в ГД и муниципальную кампанию в Москве. Сейчас он консультирует Ксению Собчак и создаёт эту инфраструктуру для неё.

Третье. Все вопросы взаимодействия кандидатов – Собчак, Навального и Явлинского – они сами смогут решить без моего участия. Хотелось бы всех троих видеть на выборах.

Пристрастному разбору в Сети подверглись не только внутренности сайта, но и текст обращения Собчак.

Alexander Kolyandr

То есть

1. Все было решено 2.5 недели назад, но кандидат все под запись отрицала

2. За 2.5 недели не нашлось времени, ресурсов или доверия сотрудникам вычитать текст на предмет ошибок, описок, орфографии и пунктуации.

Мощное начало. Тристан-аккорд избирательной кампании

Nikolai Rudensky

"Вопреки попыткам чиновников скомпроментировать меня..."

Pavel Lobkov

МОЛНИЯ. В своем заявлении о президентстве К.А.Собчак допустила две грамматические ошибки. "ПросвЯщенный" пишется через "Е", а "на изнанку" -слитно,если конечно это кандидат в президенты, а не соискатель должности швеи в меховом ателье

Galina Timchenko

Читаю программный текст грозного соперника ВВ Путина. Есть к чему стремиться же! Не нужно отчаиваться.

Смотрите.

Деепричастные обороты отменить, наречия отменить, омонимы запретить, лексическое значение таких слов уравнять, считать проверочным словом для "скомпроментировать" слово "ментик" (хотя, кажется, это уменьшительно-ласкательное), считать антонимом слова "богатый" слово "больной" - вон сколько президентских указов можно издать только на основе одного текста нашего любимого кандидата. Это просто праздник какой-то пришел на нашу улицу.

Evgeny Minchenko

Текст слабый.

Слишком длинный, слишком занудный. Много лишней терминологии и сложноподчинённых предложений.

Райтера ей надо бы поменять )))

Ксения Ларина

"Я ваша графа против всех" - предвыборный девиз Ксении Собчак.

Андрей Архангельский

Графиня де Противсех

Konstantin Kalachev

Собчак говорит, что за неё это против всех. В 1995-м я тоже говорил, что за Партию любителей пива это против всех. Получил меньше одного процента. А ведь пиво лучше, чем Собчак!

Александр Морозов

Увы, Ксения Собчак сделала свое позорное заявление. Бедная крошка! Она объявила, что будет "графой против всех". Но ведь в реальности развернется кампания "Все - против Собчак", на это расчет кремлевских операторов.

(Но мы - опытные люди - конечно, на это не купимся.

Мы будем хвалить Собчак, восхищаться ею, а ненавидеть мы должны по-прежнему Путина и его окружение.

Нас не проведешь, г-н Кириенко!).

В тот же день о новой кандидатке рассказали по всем федеральным каналам, и всеобщая уверенность в том, что Собчак - марионетка Кремля, укрепилась окончательно.

Anna Kachkaeva

Собчак в программе "Время". Доступ к медиаресурсам открыт

Nickolay V. Kononov

Абсолютная пустота и фальшь. Спойлер для Навального, декорация к спектаклю о гендерном равноправии, объект ненависти миллионов, в годы дорогой нефти оставшихся в бедности и безысходности, — вот что такое кандидат Собчак. Со стороны самого кандидата налицо жажда медийности, которую Собчак, когда подует другой ветер, надеется конвертировать в реальное лидерство.

И всё равно кто-то проголосует, колумнисты будут взвешивать шансы, а социологи толковать. Иными словами — русская тоска.

Oleg Kozyrev

Любопытно, что это ВТОРОЕ (!!!) спойлерство Собчак против Навального. В 2006 году она пыталась создать спойлер движению ДА! - "Все свободны"

Ivan Polikarov

Господи, ну почему её, а не Божену?

Bozhena Rynska

Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь.

Ilya Klishin

Даже не знаю, как это лучше назвать? Подлость? Скотство? Мерзость? Что-то крутится на языке, но лучше, пожалуй, сплюнуть

Alexei Medvedev

Ксения Собчак, как мне кажется, недостойная, неумная и нечестная женщина

Victoria Ivleva

Одной [продажной женщиной] больше будет баллотироваться в Президенты России в 2018 году: Собчак объявила о своем выстраданном решении спасать Россию. Тогда так: Собчак в президенты, ДОМ-2 - в Госдуму, Красовского - в Минздрав, а мужа - в Мединские. Так победим!

Oleg Pshenichny

Граждане страны, где за культуру отвечает Мединский, правами человека занимается Москалькова, а образованием - Васильева, где министр обороны не служил в армии, а премьер-министр - Димон Медведев, где губернатор, филолог по образованию, в День знаний пишет "с празником!", где президент до занятия должности не бывал ни на одном выборном посту, граждане этой страны смущены выдвижением Ксении Собчак в президенты.

Elizaveta Osetinskaya

паросборник, кароче

кстати, надо вдудя к кампании привлечь. ну типа, от слова вдуть - выдуть

Популярный видеоблогер Юрий Дудь, автор программы "вДудь", уже позвал Ксению на интервью, назвав ее выдвижение на выборы "самым стремным поступком года":

Не все считают Ксению Собчак негодным кандидатом: спор по поводу того, можно ли за нее голосовать, пошел на новый круг.

Антон Долин

Без лишних эмоций можете объяснить, пожалуйста, почему выдвижение Ксении Собчак в президенты - мрак и ужас? Вижу много таких реплик.

Пока не вижу для себя ни одной причины, почему бы не проголосовать за неё (только прошу, не надо меня увещевать, просто ответьте на вопрос).

Ilya Faybisovich

Антон Долин предлагает объяснить, почему выдвижение Ксении Собчак - это "мрак и ужас". Неожиданно для себя я хочу поучаствовать в этом странном, на первый взгляд, упражнении. Формулировать всегда полезно. Я даже согласен оставить в стороне все домыслы, насколько бы разумными они ни были (про согласование с кем надо, серьезно она или привторяется, какие качества необходимы президенту или вредны для него и т.д.). Давайте ненадолго представим, что мы существуем в вакууме.

В этом вакууме в своем главном, стартовом ролике Ксения Собчак не один, а много раз называет себя "кандидатом против всех", делает это стержнем своего выступления и, надо полагать, всей последующей кампании.

Мне кажется, что быть кандидатом, который как максимум мечтает стать исчезнувшей из бюллетеня галочкой - унизительно. А голосовать за такого кандидата - еще более унизительно.

Ivan Kolpakov

Одни в унынии, другие спрашивают: а чо такого? Я тоже в унынии и растерянности, поэтому попробую все-таки сформулировать, в чем проблема с выдвижением Ксении Собчак в президенты. Почему это не нравится лично мне.

— Потому что Ксения Анатольевна выполняет просьбу Владимира Владимировича — неважно, как она была сформулирована, прямо, косвенно, через посредников, друзей или родственников — и в какой форме. А если просьбы такой нет, все равно понятно, кому выгодно ее выдвижение и почему.

— Потому что обещание снять кандидатуру, если зарегистрируют Навального, не придется исполнять. То есть это и не обещание вовсе. И потому что честно и правильно было бы снять кандидатуру, если Навального не зарегистрируют — а это, конечно же, не обещано.

— Потому что единственный настоящий кандидат от оппозиции, которого зовут Алексей Навальный, находится под арестом, начальник его штаба — под арестом, брат Навального сидит в тюрьме — а Ксению Анатольевну, отважного кандидата против всех, благополучно зарегистрируют на выборах и будут показывать по телевизору. Точнее, уже показывают. (А экстремист все равно ты, кстати.)

(И еще потому что объявлять о своем выдвижении в тот момент, когда Навальный сидит в тюрьме, мне кажется решением понятным, но слабым.)

— Потому что мне не нравится письмо Собчак, и не только из-за орфографических ошибок, это как раз совершенная ерунда. Ничего, кроме яркой идеи о кандидате против всех, там нет. Вообще. И ничего не будет. Ксения Анатольевна не станет более осмысленным кандидатом, чем все те, кого она аккуратно в письме и в предвыборном ролике критикует.

— Потому что Ксения Анатольевна нас не представляет (лично меня, конечно — за других не буду говорить).

— Потому что очень стыдно почему-то. Не получается испытывать ничего, кроме этого.

Никого из честных и хороших людей, желающих ей помочь, не осуждаю. Но и поддержать их, увы, не могу.

Кирилл Шулика

Она не является кандидатом на пост президента России. Она идет на выборы не выигрывать, о чем говорит прямо, изображая из себя графу "против всех". Какой же это кандидат в президенты, если он не собирается выигрывать, хочет лишь просвещать нас темных и дать нам альтернативу? Раз она не кандидат, значит, она вешалка, шкафчик или стульчик в штабе главного кандидата. Объясните мне, зачем голосовать за стульчик главного кандидата или за его алабая Верный, если кто хочет, тот получит возможность голосовать за главного кандидата? Вопрос в том, что кто не хочет не получит ничего, кроме стульчика и шкафчика.

Кроме того, стульчик этот никогда не участвовал в выборах, у него не было партии, не было актива. Какое сегодня число? 18 октября. Выборы 18 марта. А теперь скажите мне, как человек соберет 300 тысяч подписей? Спросите у любого даже провластного политтехнолога, насколько это реально. Вот ведь даже Путин уже вовсю готовиться к выборам, уже более года как. Собчак начала это делать сегодня. То есть вам в качестве "против всех" будут продавать человека, которого на выборы пустят не избиратели, а администрация президента. Да, скажут они нам, не хотите Владимира Владимировича, ну ладно, у нас для вас есть, ой, смотрите что... А должно быть не у нас в смысле АП, а у нас в смысле избирателей.

Навальный вот проводит митинги, ездит по регионам. Собчак я на митинге на Сахарова слышал. Поверьте мне, ей свистели в разы больше, чем Кудрину, Тору, Белову-Поткину, то есть если оценивать свист, Собчак просто вне конкуренции. А это пришли именно оппозиционные избиратели, которых она хочет привлечь и сейчас. Так что ее выдвижение это еще и такое весьма изощренные издевательство политического блока Кремля над оппозицией, а особенно ее либеральной частью. Нам будут говорить по телевизору, что за вас Павленский, на выборах же ваш кандидат Собчак. Попадаться на эту разводку дешевую не стоит, будьте умнее. Это они определили либеральной оппозиции Павленского и Собчак, при этом не спрашивая ее ни о чем. А того, кого хочет видеть либеральная оппозиция, на выборы не пустят, потому что он идет сам, собирать подписи собирается сам и, о крамола какая, выборы хочет выиграть! Самое опасное для оппозиции повестись на эту разводку. Вас будут хорошо уговаривать, прошу, не поддавайтесь!

Максим Кац

Кого она будет критиковать, Навального с Явлинским или Путина? Будет ли качественная антипутинская кампания? Не с обзывательствами, а настоящая, объясняющая, почему нельзя переизбирать Путина после 18 лет правления.

Или будет кампания против других кандидатов, против системы в целом, против несправедливости мира, но только не против Путина.

Первое её заявление даёт однозначный ответ на этот вопрос: Путина она критиковать не будет, а оппозицию мочить станет.

И в ролике, и в статье на Ведомостях Путин никак не задевается. Есть абстрактные "они", которые мешают Ксении реализовать своё избирательное право. У этих "них" есть разные лица, от Путина до почему-то Явлинского.

Почему-то Явлинский произносится через запятую с Путиным и Зюгановым, три такие столпа системы. Говорится, что в выборах участвуют только они либо их заместители.

При этом Явлинский последний раз был в президентском бюллетене 18 лет назад, а в 2012 году как раз не был допущен. Явлинский никогда не продавал свою позицию и твёрдо её держит, никогда не был "системной оппозицией", как его назвала Ксения. Вся его системность заключается в том, что он сохранил оппозиционную партию, от которой персонажи вроде Льва Шлосберга становятся областными депутатами. Системность так системность.

Такие манипуляции с реальностью, закрученные именно в ту сторону, которая требуется для дискредитации одного из двух других заявивших об участии оппозиционных кандидатов, выглядят, мягко говоря, странно. Если раньше я говорил коллегам, что её кампании можно и помочь, то сейчас буду советовать на пушечный выстрел туда не подходить

Вопросом, откуда у Ксении Собчак возьмутся ресурсы на избирательную кампанию, задаются многие. Как сообщает The Bell, расходы могут составить до 1 млрд рублей, а источники финансирования не раскрываются. Кроме того, для кампании телеведущей понадобятся не только деньги, но и люди.

Fyodor Krasheninnikov

Понимает сама Собчак этот или нет, но долго сохранить даже видимость интриги у нее не получится, причем по вполне прозаической причине: кадры.

Предположим, для московского штаба она еще найдет несколько более-менее нейтральных или околооппозиционных фигур, хотя и тут возможны первые пасхалочки от дяди Володи.

Но что она будет делать с регионами? Очевидно, что никаких политических сторонников и активистов в регионах у нее нет, а подписи там собирать надо. Даже для того, чтоб сделать вид, что кто-то эти самые подписи собирает, нужны хоть какие-то люди с именами, фамилиями и биографиями.

Так что все просто: как только начнут открываться штабы Собчак в регионах - достаточно просто поинтересоваться, кто там сидит и чем эти люди известны ранее. Вариантов два: или это будут засвеченные нашисты, молодогвардейцы или просто единоросы, или никому неведомые персонажи вообще без биографий, что еще более показательно.

Зачем она выразила уверенность, что ее поддержит Навальный - вообще непонятно. Рано или поздно Алексей выйдет в эфир и она будет иметь крайне бледный вид.

Впрочем, все уже понятно.

Ekaterina Vinokurova

Собчак мне интересна своим звериным чутьем на модные тренды, в остальном она как раз часть мирка элиточки, ну туда ей и дорога. Турчак и Собчак в этом смысле - две стороны одной медали.

С точки зрения кампании интересно, насколько обеспечена финансовая составляющая, то есть, насколько это все будет фоновым.

Остальное обсуждать смысла не вижу. На выборы идти не собираюсь, просто незачем.

Olga Beshley

В моей первой школе тусовка как-то объявила бойкот самой гламурной девочке в классе. И она тут же стала лучшим другом всех угнетенных задротов, которые, разом забыв все обиды, с радостью приняли ее в свои ряды. Когда бойкот кончился, красавица златокудрая упорхнула обратно в тусовку. А угнетаемые задроты остались угнетаемыми задротами.

Короче, Собчак классная.

А нам нужна хотя бы гордость и эта чертова рукопожатность. Потом, может быть, дорастём до разнообразных прав и свобод.

Alexey Krzyziewsky

Ваш Леша такая удивительная злобная дрянь, что пусть уж лучше Ксюша. А вообще - выше, выше черный флаг.

Elena Zelinskaya

Ксения Собчак выдвинулась в президенты. Осудили, прежде чем она даже успела заявить. Если вдуматься, за ее довольно долгую и заметную карьеру она не совершила ни одного поступка, который можно было бы назвать подлым или бесчестным,особых богатств не стяжала.Участвовала в позорной программе? Куда позорней наша Дума, а ведь не удивляемся, что из нее снова волокутся потрепанные временем вечные кандидаты. Выбрать ее все равно не выберут.Так давайте послушаем, что она скажет

Алексей Нарышкин

Ну и молодец, Собчак! Президентские выборы - редкостная трэшатина. Наперсточники, у которых нельзя выиграть. Предвыборный сайт Ксении девстенно пуст. Кроме того самого ролика там нет программы. Я с сожалением обнаружил на сайте "Ведомостей" письмо Собчак - объемное, где прослеживаются некие ее взгляды. Это грустно.

Программы не должно быть. Самый лучший кандидат по нашим временам - кандидат-тролль, который докажет, что 18.03.18 ничего не произойдет. Кандидат, не предлагающий ничего кроме отрицания всего, что уже есть и всего, что предлагают другие, был бы идеальным.

Разочарованные сторонники Навального попытаются морально уничтожить Собчак. Здесь не будет границ: ей лишний раз напомнят про любовников, про ДОМ-2, про "лошадиное лицо". Чтобы ей не предъявили, реальная со всеми прелестями и недостатками Ксения Анатольевна лучше, чем мифический кандидат Алексей Анатольевич. И кстати.

С этого дня вопрос об участии последнего в выборах точно закрыт. Всей разномастной оппозиции представлен единый кандидат. Не нравится? Ваши проблемы

В такой ситуации многие предпочитают перевести все в шутку.

Konstantin Milchin

В 2000 году Путин поклялся у гроба Собчака, что через 18 лет передаст трон Ксении.

​Maxim Goryunov

лет через пятьдесят Ксения Анатольевна,

стоя на берегу тёплого моря, будет смотреть как купаются её англо- китайско- иврит- германо- язычные правнуки.

правнукам будет совершенно все равно откуда взялись деньги на их счастливое детство.

их учителям в закрытых школах,

их преподавателям из лиги плюща,

их работодателям из транснациональных корпораций,

их потенциальным мужьям и жёнами из буржуазных семей тоже.

в конце концов, так ли уж важно чем занимался твоя прабабка пятьдесят лет назад в бедной унылой стране, язык которой ты не понимаешь?

да, и была ли та страна?

​Evgeny Minchenko

Ксения Собчак как кандидат в президенты - это не смешно.

"На новенькую" может при грамотной кампании и хорошем финансировании получить до 10 %.

Не уберегло телеведущую от критики и заявление, что если Навальному удастся зарегистрироваться на выборы, она откажется в них участвовать.

Marat Guelman

конечно , заявление Собчак : я сниму свою кандидатуру, если Навального зарегистрируют - показывает, что все понарошку. Наоборот, если зарегистрируют, при выборах в два тура надо идти, а во втором поддержать. Сниматься надо если Навального НЕ зарегистрируют. В качестве протеста.

Vladimir Osechkin

Настоящим я тоже объявляю о моей готовности выдвинуться в качестве кандидата в президенты России. Чего уж. В отличии от других претендентов я несколько лет работал в Государсивенной Думе ФС РФ, написал более 20 проектов ФЗ, направленных на ограничение произвола следственно-судебной системы, в отличии от других кандидатов я лично инициировал более 500 официальных проверок по фактам пыток и коррупции и добился возбуждения многих громких уголовных дел и ареста генералов и воров в законе, причастных к нарушениям прав человека в России. Мне есть что сказать и у меня вместо общих фраз и лицемерия есть конкретная программа реформирования судов, ФСИН и правоохранительного блока, чьи поборы и произвол душат экономику и мешают миллионам россиян.

И я как потенциальный кандидат в президенты России ответственно заявляю о необходимости допуска к участию в выборах Алексея Навального и всех желающих! Политический сыск и страхи Путина не могут быть основаниями для ограничения политической конкуренции!

И да, я против фарса, в который Путин и Собчак превращают выборы, против политтехнологий в политике и открыто выступаю за честность!

Что думаете об этом?

Oleg Kozyrev

Как показать, что нам не нравится то, что происходит? Ответ простой – ТРЕБОВАТЬ ДОПУСКА НА ВЫБОРЫ ВСЕХ КАНДИДАТОВ.

Путин и его «Единая Россия» написали все эти законы, по которым теперь беззаконно не пускают на выборы их конкурентов. Так что пусть не ссылаются на «ой, законы не позволяют». Встали, собрались, проголосовали за изменение избирательного запретительного законодательства – и допустили всех. Это просто. Если сложно – ну уходите в отставку, нам-то что с того, что вам сложно. Нам выборы нужны, а не их имитация. Нам нужен реальный выбор, а не выбор из тех, кого выбрал Путин.

Есть один конкретный кандидат – лакмусовая бумажка выборов – это Алексей Навальный. Именно его должны допустить на выборы. Как и всех других, кто захочет в них участвовать.

Я требую допустить Алексея Навального на ближайшие выборы президента. И не признаю ни одного из тех, кого выбрал себе в качестве оппонентов Путин. Я считаю, что мы ни словом, ни делом, ни финансами, ни своей репутацией не должны помогать тем кандидатам, которые не требуют допуска на выборы Навального и всех остальных. Ну и наконец пора перестать поддерживать вот эту клоунаду с якобы либеральными кандидатами вроде Прохорова или Собчак.

Что делать? Собирать подписи, поддерживать протест, добиваться честных выборов. Не разменивать наши требования на спойлеров. И не останавливаться до тех пор, пока наши требования не будут услышаны.

Вместе мы очень сильны. Что бы они не обещали, за что бы они не выступали, мы выступаем против спойлерства. За выборы с участием независимых кандидатов и – конкретно – Навального.

Alexey Amyotov

Смешно, что сейчас в предвыборной кампании два кандидата: Навальный и Собчак. Реально ведь никто больше не сказал, что будет участвовать.

Что сможет сделать Навальный, если решение не допустить его на выборы все же окажется окончательным? Оригинальный ход предлагает ​Андрей Мовчан (он же Морчан, он же Овчан):

я же не могу не высказаться по поводу девушки, так и не вспомнившей мою фамилию во время того, что казалось интервью, а оказалось дебатами двух кандидатов в президенты.

что я, собственно, предлагаю? Навального не зарегистрируют. Но он может пойти к Собчак в премьер-министры. и через 6 лет стать президентом на свободных выборах. Если Навальный реально хочет стать президентом, а не просто поиграть в игру "я бы выиграл, но меня не пустили" - надо поддержать Собчак в обмен на пост. Вы скажете -"у нее нет шансов". Верно. Но у Навального их тоже нет. Даже еще больше нет - его даже не зарегистрируют, теперь уже понятно. К тому же зародыш программы Собчак уже лучше и логичнее чем подросток программы Навального.

Есть и еще один альтернативный вариант:

Александр Плющев

После выдвижения Ксении Собчак шансы увидеть Юлию Навальную в качестве кандидата в президенты только растут. Кто не помнит, я уже прокатывал такую телегу в июне. То есть, если Навальному отказывают окончательно, в последний момент выдвигается Юлия Навальная. Которая, по сути, дублер Алексея. Несудимая, без какого-либо широко известного компромата на нее, красивая, эффектная, умная. Она легко соберет подписи, ведь практически все, кто готов был подписаться за Алексея, подпишется и за нее. У нее будет работоспособная структура и штабы, ей даже символику менять не придется (достаточно будет слогана "Навальный - это я") ну а Алексей сможет от ее имени участвовать в дебатах, они вместе могут выступать на митингах, его будет крайне сложно посадить в этот период, поскольку это будет только добавлять очков Юлии.

Так вот, Собчак, которую считают либо спойлером Навального, либо спаррингом Путина, потеряет целый ряд преимуществ. Да, у нее большая медийная известность, гораздо больше, чем у Юлии, но не забываем, что Юлия - это аватар Алексея. С выдвижением Юлии Навальной, Ксения Собчак теряет сразу несколько своих уникальных преимуществ. Во-первых, она не сможет разыгрывать гендерный фактор, вот есть еще женщина, для многих и умнее и красивее, и, простите, достойнее. Для женщины-кандидата в нашей стране - это важно. Даже самые оголтелые критики Навального никогда не говорили, что его жена - блядь, потому что таких поводов она не давала, а вот одного только словосочестания "светская львица" в резюме для обывателя вполне достаточно, чтобы иметь что-то подобное в виду. Еще в России ценится умение женщины молчать и, таким образом, по меньшей мере, выглядеть умной, а также быть в тени своего мужа, а не затмевать его, и в обоих случаях Юлия Навальная впереди Ксении Анатольевны. Во-вторых, придуманная конструкция "Я - кандидат против всех" (которая, заметим, изящно освобождает от необходимости представлять каую-то систему взглядов и программу) тут же рушится: зачем протестному электорату быть против всех, когда можно проголосовать за своего кандидата? Их кандидат ничего не говорил про "мальчиков из ОМОНа", а был с мужем, когда того судили и сажали по беспределу, с ним он и сейчас. Ну и в третьих, у Навальной будет моральное преимущество: я вынуждена выходить за мужа, которого укатывают в асфальт, а ты - пользуешься тем, что его укатывают.

Словом, козырей у Юлии Борисовны сегодня только прибавилось. В каком-то смысле, у нее больше шансов против Собчак (увы, речи о том, что кто-то там имеет шансы против Путина, нет), чем у самого Навального. Я сильно удивлюсь, она не выдвинется. Нас ждет женский бой в грязи?