В Канаде вступил в силу "закон Магнитского"

В Канаде вступил в силу "закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников", который также называют "законом Магнитского". Ранее документ был одобрен обеими палатами парламента страны.

Закон предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну для лиц, которых власти Канады считают причастными к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. В ходе слушаний в канадском парламенте отмечалось, что "закон Магнитского" прежде всего затронет чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы.

В посольстве России в Оттаве назвали это решение "иррациональным". Ранее Москва заявила, что не оставит без ответа принятие в Канаде "закона Магнитского" и расширит санкционные списки канадцев.

"Акт Магнитского" назван в память о скончавшемся в московском СИЗО в 2009 году юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ был принят Конгрессом США в конце 2012 года и позднее расширен. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.