Минобрнауки отказалось выдать диссертационное дело Мединского

Министерство образования и науки отказалось выдать диссертационное дело министра культуры Владимира Мединского. Об этом рассказал телеканалу "Дождь" член президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), руководитель Государственного архива Сергей Мироненко.

По словам Мироненко, он решил проверить диссертационное дело министра перед заседанием президиума ВАК, на котором будет решаться вопрос о лишении Мединского степени доктора исторических наук. Ранее стало известно, что на защите диссертации могли быть "проблемы с оппонентами".

В аппарате президиума ВАК сначала пообещали посоветоваться с начальством, а затем перестали отвечать на звонки Мироненко. Информацию о том, что документы не выдают, "Дождю" также подтвердили в сетевом сообществе "Диссернет".

Ранее историки Александр Борисов и Владимир Лавров, которые указаны оппонентами в научной работе министра культуры России Владимира Мединского, в интервью "Новой газете" отвергли причастность к диссертации чиновника. В Российском военно-историческом обществе на это заявили, что Борисов и Лавров были указаны в черновике автореферата, а в действительности оппонентами были другие люди. В электронной версии автореферата в системе Российской государственной библиотеки страница, где указаны оппоненты Мединского, отсутствует, сообщает "Интерфакс".

Владимир Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков". Группа специалистов историков подготовила заключение, в котором эта работа названа ненаучной и абсурдной. Экспертный совет ВАК, рекомендовал лишить министра степени доктора исторических наук. 20 октября должно состояться заседание президиума ВАК, на котором будет решаться этот вопрос.