Родственники жертв катастрофы над Синаем подали иск на 1,4 млрд евро

Родственники погибших в результате авиакатастрофы А321 над Синайским полуостровом подали в Замоскворецкий суд Москвы коллективный иск на общую сумму более 93 миллиардов рублей (1,4 миллиарда евро). Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Анатолий Кучерена.

Ответчиками по иску заявлены страховые компании, в частности "Ингосстрах", туроператор "Brisco", российская авиакомпания "Когалымавиа", выполнявшая рейс и лизинговая фирма ЭирКап", - сказал Кучерена.

По словам адвоката, истцы (149 человек) так и не получили причитающуюся им компенсацию и теперь обращаются в суд. Иск был подан через два дня после того, как "Ингосстрах" отчитался о завершении выплат родственникам погибших: по 2 миллиона рублей за каждого пассажира и 25 тысяч рублей на погребение. Кучерена назвал такие выплаты "мизерными".

Самолет А321 "Когалымавиа", летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.