Павленский помещен под стражу до суда. Он начал голодовку

Российский художник-акционист Петр Павленский и его спутница Оксана Шалыгина помещены в следственный изолятор в ожидании суда по обвинению в поджоге фасада здания Банка Франции в Париже. Им вменяется "разрушение чужого имущества опасным для людей способом", об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на источник в органах юстиции. Ранее Павленский прошел обследование в психиатрическом стационаре префектуры полиции.

Как сообщила адвокат Павленского, он объявил голодовку, протестуя против отсутствия "общественных дебатов" перед судьей.

Весной Павленский и Шалыгина получили политическое убежище во Франции. 16 октября они были задержаны полицией после того, как художник поджег здание Банка Франции. В сообщении об акции Павленский заявил, что "банкиры заняли место монархов". Он призвал к новой "Французской революции", которая приведет "к мировому пожару революций" и освободит, в конечном итоге, Россию.

В ноябре 2015 года Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке. Он назвал эту акцию "перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе", которая, по его мнению, исходит от ФСБ. Суд оштрафовал Павленского на полмиллиона рублей, признав его виновным в повреждении "объекта культурного наследия".