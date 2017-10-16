Банк Франции намерен подать иск против Павленского

Банк Франции подаст иск против российского художника-акциониста Петра Павленского за поджог здания на площади Бастилии в Париже. Об этом сообщает агентство France Press.

Павленский поджёг здание в ночь на понедельник. По данным RFI, художника задержали полицейские. Позднее France Press со ссылкой на префектуру полиции Парижа сообщило, что Павленского и его соратницу Осану Шалыгину поместили под стражу.

Акцию Павленского снимали двое фотографов. По словам одного из них, перед поджогом художник раздал журналистам коммюнике, с описанием акции, которая получила название "Освещение". "Банк Франции занял место Бастилии, банкиры заняли место монархов. Возрождение революционной Франции зажжет мировой пожар революции", - говорится в сообщении.

В январе Павленский эмигрировал из России во Францию. В мае стало известно, что художник получил во Франции политическое убежище.