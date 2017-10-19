В Самаре ЛГБТ-активистку оштрафовали за репосты статей в Фейсбуке

Суд в Самаре 18 октября оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку международной организации "Молодежная коалиция за сексуальные и репродуктивные права", члена регионального ЛГБТ-движения "Аверс" Евдокию Романову . Её признали виновной в "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети Интернет" за репосты публикаций об ЛГБТ. Об этом сообщает "Открытая Россия". Активистка намерена обжаловать решение суда.

Заседание суда проходило в закрытом режиме и длилось пять часов. По словам Евдокимой, на неё оказывали давление, угрожая проверить документы у её партнёра-иностранца, находящегося в России по волонтерской программе.

В конце июля Романову вызвали в полицию, где на нее составили протокол по статье о пропаганде гомосексуализма. Позже она узнала, что претензии полицейских связаны с репостами в статьи из британской газеты The Guardian о референдуме об однополых браках в Ирландии и публикация BuzzFeed о петербургской ЛГБТ-выставке.

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей снять, выдвинутые против Евдокии Романовой обвинения, отменить дискриминационный закон о пропаганде гомосексуализмаи прекратить преследования представителей ЛГБТ-сообщества в России.