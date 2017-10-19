Reuters: на съезде Компартии КНР провозгласят "идеологию Си Цзиньпина"

Китайские официальные лица в четверг высоко оценили политическую идеологию председателя КНР Си Цзиньпина, обнародованную накануне на XIX съезде Коммунистической партии. Как отмечает агентство Рейтер, это признак того, что она может быть закреплена в уставе партии и ещё больше укрепить власть Си Цзиньпина.

Сообщается, что в кулуарах съезда делегаты правящей Коммунистической партии в четверг устроили танцы и прослезились от счастья, выражая свои восторги правлением Си Цзиньпина. Это произошло на следующий после открытия съезда и отчетного доклада Си Цзиньпина, в ходе которого он обещал построить процветающую "современную социалистическую страну".

Как информирует агентство Синьхуа, три уходящих члена Постоянного комитета Политбюро, который возглавляет Си, провозгласили "Си Цзиньпинскую теорию о социализме с китайской спецификой для новой эры". Как отмечает Рейтер, такие заявления указывают на то, что Си Цзиньпин укрепит свою власть новым лозунгом, закрепленным в уставе партии. Аналитики отмечают, что если новая теория будет названа именем председателя КНР, это станет определяющим для статуса Си Цзиньпина. Ни один другой лидер КНР не имел идеологии, закрепленной в уставе партии и названой в честь него со времен Мао Цзэдуна, который считается основателем современного Китая.