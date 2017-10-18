Съезд Компартии Китая проведет обновление партийного руководства

В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая, на котором с докладом выступил генеральный секретарь КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. Обращаясь к 2300 делегатам съезда, председатель КНР заявил, что у руководства партии нет планов проведения политических реформ или изменения однопартийной системы. Он также преостерег от сепаратизма и сказал, что партия будет нетерпима к проявлениям коррупции.

По его словам, страна должна быть готова к измнениям и инновациям, чтобы избежать негибкости и застоя. Председатель КНР заявил, что "Социализм с китайской спецификой" в ближайшие пять лет будет развиваться в соответствии с 14 основополагающими принципами, среди которых основной - "лидирующая роль партии на всех направлениях деятельности".

Правящая коммунистическая партия Китая откажется от практики секретных допросов, известных как "шуанги", сказал Си Цзиньпин, в рамках более широких реформ своей антикоррупционной деятельности.

Кадры, обвиняемые в коррупции и других дисциплинарных нарушениях, регулярно подвергаются внесудебным задержаниям, изоляции и допросам со стороны Центральной комиссии по проверке дисциплины. Международные правозащитные группы высказывали озабоченность по поводу пыток, включая лишение сна, которые используются для получения признательных показаний. В своем выступлении в среду, открывая партийный съезд, Си сказал, что практика "шуанги", которая применяется только к партийным кадрам, будет заменена "задержанием". Китай называет "шуанги" внутренней дисциплинарной практикой, которая требует от должностных лиц, находящихся под следствием, "сотрудничать с допросами в назначенное место и в назначенное время".

На практике подследственные постоянно содержатся без связи с внешним миром и без доступа к юридическому представительству, а ряд громких смертей во время содержания под стражей привели к обсуждению реформирования системы еще в 2013 году. Новые правила судебных разбирательств, объявленные в январе, будут предусматривать обязательные видео- и звуковые записи всего процесса допроса.

Ожидается, что во время съезда будет обновлен кадровый состав высших партийных органов - постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.



