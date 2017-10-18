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Съезд Компартии Китая проведет обновление партийного руководства

Полицейские наблюдают за трансляцией речи Си Цзиньпина во время открытия 19-го съезда Компартии Китая на железнодорожной станции Юньчэн, провинция Шаньси

В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая, на котором с докладом выступил генеральный секретарь КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. Обращаясь к 2300 делегатам съезда, председатель КНР заявил, что у руководства партии нет планов проведения политических реформ или изменения однопартийной системы. Он также преостерег от сепаратизма и сказал, что партия будет нетерпима к проявлениям коррупции.

Делегатка съезда КПК в национальном костюме
Делегатка съезда КПК в национальном костюме

По его словам, страна должна быть готова к измнениям и инновациям, чтобы избежать негибкости и застоя. Председатель КНР заявил, что "Социализм с китайской спецификой" в ближайшие пять лет будет развиваться в соответствии с 14 основополагающими принципами, среди которых основной - "лидирующая роль партии на всех направлениях деятельности".

Правящая коммунистическая партия Китая откажется от практики секретных допросов, известных как "шуанги", сказал Си Цзиньпин, в рамках более широких реформ своей антикоррупционной деятельности.

Кадры, обвиняемые в коррупции и других дисциплинарных нарушениях, регулярно подвергаются внесудебным задержаниям, изоляции и допросам со стороны Центральной комиссии по проверке дисциплины. Международные правозащитные группы высказывали озабоченность по поводу пыток, включая лишение сна, которые используются для получения признательных показаний. В своем выступлении в среду, открывая партийный съезд, Си сказал, что практика "шуанги", которая применяется только к партийным кадрам, будет заменена "задержанием". Китай называет "шуанги" внутренней дисциплинарной практикой, которая требует от должностных лиц, находящихся под следствием, "сотрудничать с допросами в назначенное место и в назначенное время".

На практике подследственные постоянно содержатся без связи с внешним миром и без доступа к юридическому представительству, а ряд громких смертей во время содержания под стражей привели к обсуждению реформирования системы еще в 2013 году. Новые правила судебных разбирательств, объявленные в январе, будут предусматривать обязательные видео- и звуковые записи всего процесса допроса.

На улиха Пекина во время открытия съезда КПК
На улиха Пекина во время открытия съезда КПК

Ожидается, что во время съезда будет обновлен кадровый состав высших партийных органов - постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.


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