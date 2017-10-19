В МВД предложили уголовное наказание за пропаганду гомосексуализма

В МВД России предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии и гомосексуализма среди детей. Административную ответственность, которая предусмотрена за подобные действия в настоящее время, в ведомстве назвали "малоэффективной". Об этом, выступая на заседании в Госдуме России, заявил Сергей Албин, глава отдела МВД по борьбе с педофилией.

В настоящее время за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" в России предусмотрены штрафы. Соответствующий закон был принят в 2013 году. Европейский суд по правам человека в 2017 году признал этот закон дискриминационным.