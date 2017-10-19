В Багдаде назвали незаконной сделку "Роснефти" с Иракским Курдистаном

Власти Ирака назвали незаконной сделку "Роснефти" с Курдским автономным районом Ирака. В иракском Министерстве нефти пообещали оспорить в суде все соглашения, подписанные без согласия Багдада.

18 октября российский госконцерн "Роснефть" подписал с Иракским Курдистаном соглашение об участии в разработке нефтяных месторождений в регионе. Доля концерна в участии в проекте составит 80 процентов. За участие в нефтедобыче в регионе "Роснефть" заплатит около 400 миллионов долларов. Промышленную эксплуатацию месторождения планируют начать в 2021 году.

25 сентября курдская автономия Ирака на референдуме высказалась за независимость. Багдад не признал голосование законным. 1 ноября власти региона планируют провести президентские и парламентские выборы, которые центральная власть также считает нелегитимными.